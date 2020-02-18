BTS será el primer grupo de K-pop en participar en el ‘Carpool Karaoke’ de James Corden. Aquí los detalles.

Después de su aparición como invitados a The Late Late Show with James Corden, los chicos de BTS estarán apareciendo en una de las secciones más divertidas del programa. Carpool Karaoke se ha hecho famoso por llevar a celebridades en un auto mientras cantan y cuentan momentos importantes de su carrera. En esta ocasión la banda de K-pop se vuelve en el primer grupo de este género en ser los invitados.

Te puede interesar:

Bradley Cooper figura entre los actores para dar vida a Barry Gibb, de los Bee Gees, en la película sobre la banda.

El ARMY necesitaba verlos en esta faceta y al parecer, sus deseos no sólo han sido escuchados, sino también cumplidos por lo que es una noticia que a todo el fandom emocionó, especialmente porque se dio a conocer en el cumpleaños de J-Hope.

A través de la cuenta oficial de Twitter de James Corden, se posteó una foto que hacía referencia de que, serían los siete integrantes de Bangtan quienes el próximo 25 de febrero se vean sobre el famoso auto conducido por el mismo James, en el programa en vivo.

Cabe recalcar que los idols han estado promocionando su nuevo álbum Map Of Soul: 7 desde el 9 de enero que estará disponible a partir del próximo 21 de febrero. Incluso, durante más de un mes han preparado distintos tipos de promociones para hacer menor la espera para todas sus fans.

También te puede interesar:

Los Brit Awards 2020 festejan 40 años de premiar a lo mejor de la música británica. Conoce a todos los nominados.

Cada vez estamos más cerca de poder tener el disco en nuestras manos y escuchar cada una de las canciones que ellos hicieron especialmente para todo su ARMY. V, Jungkook, Jin, RM, Jimin, Suga y J-Hope están muy emocionados de poder presentar este nuevo material a todos los que los han apoyado desde que fue su debut.

El nombre del disco es Map Of The Soul: 7 por una buena razón; están cumpliendo 7 años desde que se formó el grupo y son siete ídolos los que conforman BTS. Definitivamente el número siete es sinónimo de Bangtan.

