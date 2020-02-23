BTS vuelve a posicionarse como uno de los grupos de K-pop con mayor récord en reproducciones en YouTube con su canción ‘ON’.

El pasado 21 de febrero se dio a conocer el nuevo lanzamiento de la banda surcoreana, BTS. ON es la nueva canción que viene incluida en el álbum Map Of Soul: 7, el disco con el que el grupo hizo su comeback y que representa los 7 años de trayectoria de Bangtan. A tan sólo dos días, el video ha roto récord en reproducciones en el streaming de YouTube.

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Sólo bastaron 24 horas para que el video alcanzara los 55 millones de reproducciones, pero esto no es de asombrarnos ya que los ídolos han revolucionado no sólo el K-pop, sino también la música en general; incluso grandes artistas han externado la gran admiración que le tienen a los siete integrantes del proyecto formado por BigHit Entertainment.

V, Jungkoon, Jin, RM, Jimin, Suga y J-Hope se vuelven a posicionar como los siete chicos que tienen grandes talentos que van desde el canto hasta los increíbles bailes y coreografías que logran enloquecer a todo su fandom al cual le llaman ARMY.

Este estreno fue lanzado unas semanas después de Ego, el cual llegó a los 17 millones de reproducciones en su primer día. El canal de YouTube de BTS cuenta con más de 25.7 millones de suscriptores; lo cual los ha convertido en todo un fenómeno mundial.

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El ritmo de ON cuenta con ritmos con los que no dejarás de bailar y resulta ser una melodía bastante contagiosa, al igual que en el clip, se puede observar la gran producción que hubo detrás de todo esto. Los chicos vuelven a dejarnos con un buen sabor de boca por la increíble canción y el atractivo visual.

BTS ya ha anunciado algunos lugares que visitarán en su gira, esperando a que países latinos como México, sean los afortunados de recibir a estos exitosos jóvenes que no han dejado de sorprendernos y que cada vez, logran sumar más fans a su carrera.



