Bella Hadid no ha olvidado a su exnovio The Weeknd y no descarta la posibilidad de regresar con el cantante canadiense.

Bella Hadid y The Weeknd son dos celebridades que, a pesar de dedicarse a cosas muy distintas, el destino decidió juntarlos y hacer que entre ellos surgiera un enorme amor que se ha visto opacado por varias circunstancias que se salen de sus manos. Sin embargo, la guapa modelo no ha perdido la esperanza de volver a estar con el canadiense.

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Fue en el 2015 cuando la pareja comenzó a salir, y después de un año, experimentaron el primer reto que la vida les pondría. Tras varios problemas y agendas llenas que no coincidían, decidieron finalizar su relación, lo que llevó a que The Weeknd comenzará una relación con la ex de Justin Bieber, la cantante Selena Gomez.

Fueron varios meses en los que Abel se mantuvo al lado de Selena, pues fue justamente cuando ella estaba enfrentando uno de los momentos más duros de su vida a nivel físico, pero eso parece no haber tenido demasiado peso porque al poco tiempo de recibir su trasplante, Gomez fue vista en un paseo con Justin Bieber siendo aún la novia de The Weeknd.

Tiempo después se dio a conocer que la pareja se había separado, por lo que el intérprete de Earned It lanzó su álbum titulado My Dear Melancholy, en donde le dedica una canción a Selena Gomez y a la mala respuesta que tuvo con el amor y apoyo que él le ofreció, la canción es Call Out My Name.

Después de algún tiempo, se dio a conocer que Bella Hadid y The Weeknd habían retomado su amor, e incluso se dijo que la pareja ya estaba viviendo en un mismo domicilio, pero fue en el 2019 cuando la noticia de una segunda separación se anunció. Los motivos en esta ocasión fue el poco tiempo que ellos tenían para darse, por lo que lo más saludable era que ambos terminaran con sus proyectos y después ver si era viable intentarlo una vez más.

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Ahora es una fuente por parte de la modelo Bella que ha hablado y ha dejado en claro que Hadid no ha perdido las esperanzas de regresar con el canadiense, pues ella lo sigue amando.