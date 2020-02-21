BTS estrena en TikTok el adelanto de su nueva canción “On” y el ARMY rompe las redes sociales.

BTS nuevamente fue tendencia este jueves, luego de estrenar en la red social Tik Tok el adelanto de 30 segundos de su nueva canción On, con la que millones de fans del ARMY rompieron las redes sociales.

Todo comenzó cuando Tik Tok anunció en su cuenta de Twitter que BTS lanzaría una parte de la canción On por dicha aplicación, por lo que miles de fans que no contaban con ella corrieron a bajarla y entraron para presenciar el adelanto.

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Minutos después, varios usuarios de la red social abrieron la aplicación para darse cuenta que no estaba funcionando, por lo que rápidamente quienes suelen utilizarla reportaron la caída de dicha app por medio de otras redes sociales.

Más tarde, seguidores del famoso grupo de K-pop publicaron diversos tuits en los que se atribuyeron la falla de la aplicación por haber saturado los servidores, a causa del adelanto del material que la banda había estrenado.

Sin embargo, esto fue desmentido por programadores de la aplicación, quienes revelaron a un portal de noticias que la razón de la caída había sido un error en la URL que enviaba a los usuarios a la canción, mismo que después fue corregido.

- Se cae la pagina de TikTok

- Error 502

- No carga la pagina

- No hay resultados

- Restricción de país



ARMY EN ESTOS MOMENTOS:#ONTeaser #ONCHALLENGE #7TODAY @BTS_twt pic.twitter.com/3pInSSCXFX — 방탄소년단 💛 (@Laura_VqzG) February 20, 2020

La banda surcoreana integrada por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook preparó una obra de 20 pistas para reflexionar sobre los siete años desde su debut, todo en un nuevo material discográfico que es de los más esperados del momento.

El nuevo álbum ha creado grandes expectativas en cuanto a su contenido, pero para ello, BTS se ha encargado de dar exclusivos adelantos a su ARMY y en esta ocasión fue por medio de dicha red social.

Tik Tok es una plataforma de origen chino que se basa en compartir videos breves, generalmente musicales, y que por ahora cuenta con 750 millones de descargas, además de que se ha convertido en la aplicación del momento.

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