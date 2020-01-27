Camila Cabello sorprendió en los Grammy Awards por dedicarle una emotiva canción a su papá. ¡Checa la letra, te va a encantar!
La cantante, de origen cubano y mexicano, destacó en los premios musicales por cantar una canción que va dirigida al hombre de su vida, su padre.
La cantante, Camila Cabello desde hace algunos años ha comenzado a escalar directo a la cima del éxito. Primero se vio su ascenso con la canción de Havana, el primer sencillo que lanzó como solista, y posteriormente llegó a los primeros lugares de las listas musicales con su colaboración con Shawn Mendes, Señorita.
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First Man es una canción que interpretó en los Grammy Awards 2020 y que va dedicada a su papá, quien no pudo contener las lágrimas a tan sensible melodía.
Mientras ella se encontraba sobre el escenario del evento musical, Cabello interpretaba el single sin quitarle la mirada a su papá. Poco a poco, comenzó a acercarse a donde se encontraba él. Todos los invitados se sintieron conmovidos por el momento tan especial que estaban presenciando entre padre e hija.
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La letra habla del hombre que ha llegado a la vida de Camila Cabello, refiriéndose a una pareja; por lo que es probable que se esté hablando de su actual novio, Shawn Mendes. Ella le dice que es normal que se sienta con miedo, después de que, a lo largo de su vida, ha sido su padre quien la ha cuidado de que no le pase nada.
Por ello, le asegura que jamás le harían daño, pero que su padre debe de recordar que siempre será el primer hombre en su vida. El que le enseñó a cuidarse, y al que jamás vio llorar hasta que ella se volvió una mujer adulta y comenzó a despedirse de él, por la carrera que inició a muy temprana edad.
Varios famosos derramaron algunas lágrimas, como el caso de Gwen Stefani. Sin lugar a dudas, este fue uno de los números que más nos conmovieron.
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Letra en español:
Sí, me quedaré con él esta noche
Te veré por la mañana
No, por supuesto que no beberá y conduciré
¿Puedes despedirte de mamá de mi parte?
Oh, te gustará, es muy amable
Y es gracioso como tú a veces
Y encontré a alguien que realmente me gusta
Tal vez por primera vez
No, no necesito un saco
No hace tanto frío esta noche
Y te preocupas, lo entiendo
Pero me está esperando afuera
Lo juro por mi corazón
Que es un buen hombre
Sé que te quedarás despierto hasta tarde
Solo esperándome
Me abrazaste tan fuerte
Ahora alguien más puede
Pero fuiste el primer hombre que realmente me amó
Ahora estás conduciendo al aeropuerto
No solo a mí me recoges más
Tengo ocho días libres por venir
Y solo puedo volver a casa por cuatro
Sí, acabo de conocer a su familia
Son igual que tú y mamá
Me hace muy feliz
Creo que él podría ser el indicado, oh
Lo juro por mi corazón
Que es un buen hombre
Te prometo que me ama
Nunca me haría daño
Me abrazaste tan fuerte
Ahora alguien más puede
Pero fuiste el primer hombre que realmente me amó
Ahora estás en la entrada
Fingiendo una sonrisa
Desearías poder decirle que no me merece
Así que tuve que parar el coche y dar la vuelta
Para decirte que fuiste el primer hombre que realmente me amó
Y antes de abrir las puertas
Digo que nunca te había visto llorar antes
Dices: Nunca te has visto tan hermosa
Sabes que siempre serás mi niña
Me estás mirando, mientras caminas por el pasillo
Con lágrimas en tus ojos, a lo mejor él me merezca
Ni siquiera sabes lo mucho que significa para mí ahora
Que fuiste el primer hombre que realmente me amó
Oh, realmente me amó
Realmente me amas