Famosos lamentan la muerte de Kobe Bryant. Amigos del exjugador expresaron sus condolencias a la familia.
El deportista murió esta mañana en Calabasas, Los Ángeles y algunas figuras importantes como Pau Gasol y Barack Obama ya se pronunciaron al respecto.
Después de darse a conocer la noticia de la muerte de Kobe Bryant cuando viajaba en un helicóptero esta mañana, el mundo ya expresó sus reacciones a través de redes sociales. Amigos de la celebridad y figuras del deporte, publicaron emotivos mensajes en sus redes sociales: Iker Casillas, Carla Suárez, Mireia Belmonte, Mardy Fish, Joan Cañellas, Marc Márquez, Jorge Lorenzo, Gerard Piqué, Barack Obama y Donald Trump, comentaron lo mucho que apreciaban al famoso.
Barack Obama
Kobe era una leyenda en la cancha y recién comenzaba en lo que habría sido un segundo acto tan significativo. Perder a Gianna es aún más desgarrador para nosotros como padres. Michelle y yo enviamos amor y oraciones a Vanessa y a toda la familia Bryant en un día impensable
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Kobe Bryant fue un gran compañero en la NBA. Así lo demostró en su último post en redes sociales.
Iker casillas
¡¡No me jodas!! Me he quedado pálido!! Mi pésame a su familia, amigos, al mundo del baloncesto y deporte en general!
Marc Márquez
Sin palabras. Una leyenda. Gracias por todo lo que has hecho por el deporte, tu legado ha ido más allá del baloncesto. #RIP Kobe
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David Faitelson
Una verdadera tragedia. Uno de los mejores atletas de nuestra generación. QEPD Kobe Bryant.
Donald Trump
Los informes indican que el gran jugador de baloncesto Kobe Bryant y otras tres personas murieron en un accidente de helicóptero en California. ¡Esa es una noticia terrible!
Gerard Piqué
Descansa en paz, Mamba
Alex Márquez
Un extraordinario jugador, un mito, una leyenda... Las palabras se quedan cortas contigo.
¿Qué dijeron los más cercanos a 'Black Mamba'?
LeBron James
Aunque LeBron no ha publicado nada en redes sociales, ya circula este video donde se le ve afectado por la muerte de su amigo.
Así se enteraba LeBron James de la muerte de Kobe, al bajar del avión que regresaba a los Lakers desde Filadelfia.— Guillermo Gorroño (@guillegorrono) January 26, 2020
El mundo del deporte en estado de conmoción.#KobeBryantRIP #RIPMamba pic.twitter.com/pl2Sqz7Zvv
Paul Gasol
Beyond devastated... my big brother... I can’t, I just can’t believe it— Pau Gasol (@paugasol) January 26, 2020
NBA
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NBA Commissioner Adam Silver issued the following statement today regarding the passing of Kobe Bryant: “The NBA family is devastated by the tragic passing of Kobe Bryant and his daughter, Gianna. “For 20 seasons, Kobe showed us what is possible when remarkable talent blends with an absolute devotion to winning. He was one of the most extraordinary players in the history of our game with accomplishments that are legendary: five NBA championships, an NBA MVP award, 18 NBA All-Star selections, and two Olympic gold medals. But he will be remembered most for inspiring people around the world to pick up a basketball and compete to the very best of their ability. He was generous with the wisdom he acquired and saw it as his mission to share it with future generations of players, taking special delight in passing down his love of the game to Gianna. “We send our heartfelt condolences to his wife, Vanessa, and their family, the Lakers organization and the entire sports world.”
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