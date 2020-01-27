Famosos lamentan la muerte de Kobe Bryant. Amigos del exjugador expresaron sus condolencias a la familia.

Después de darse a conocer la noticia de la muerte de Kobe Bryant cuando viajaba en un helicóptero esta mañana, el mundo ya expresó sus reacciones a través de redes sociales. Amigos de la celebridad y figuras del deporte, publicaron emotivos mensajes en sus redes sociales: Iker Casillas, Carla Suárez, Mireia Belmonte, Mardy Fish, Joan Cañellas, Marc Márquez, Jorge Lorenzo, Gerard Piqué, Barack Obama y Donald Trump, comentaron lo mucho que apreciaban al famoso.

Barack Obama

Kobe era una leyenda en la cancha y recién comenzaba en lo que habría sido un segundo acto tan significativo. Perder a Gianna es aún más desgarrador para nosotros como padres. Michelle y yo enviamos amor y oraciones a Vanessa y a toda la familia Bryant en un día impensable

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Kobe Bryant fue un gran compañero en la NBA. Así lo demostró en su último post en redes sociales.

Iker casillas

¡¡No me jodas!! Me he quedado pálido!! Mi pésame a su familia, amigos, al mundo del baloncesto y deporte en general!



Marc Márquez

Sin palabras. Una leyenda. Gracias por todo lo que has hecho por el deporte, tu legado ha ido más allá del baloncesto. #RIP Kobe

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David Faitelson

Una verdadera tragedia. Uno de los mejores atletas de nuestra generación. QEPD Kobe Bryant.

Donald Trump

Los informes indican que el gran jugador de baloncesto Kobe Bryant y otras tres personas murieron en un accidente de helicóptero en California. ¡Esa es una noticia terrible!

Gerard Piqué

Descansa en paz, Mamba

Alex Márquez

Un extraordinario jugador, un mito, una leyenda... Las palabras se quedan cortas contigo.

¿Qué dijeron los más cercanos a 'Black Mamba'?

LeBron James

Aunque LeBron no ha publicado nada en redes sociales, ya circula este video donde se le ve afectado por la muerte de su amigo.

Así se enteraba LeBron James de la muerte de Kobe, al bajar del avión que regresaba a los Lakers desde Filadelfia.

El mundo del deporte en estado de conmoción.#KobeBryantRIP #RIPMamba pic.twitter.com/pl2Sqz7Zvv — Guillermo Gorroño (@guillegorrono) January 26, 2020

Paul Gasol

Beyond devastated... my big brother... I can’t, I just can’t believe it — Pau Gasol (@paugasol) January 26, 2020

NBA

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