The Strokes y Kings of Leon encabezan el Festival Corona Capital Guadalajara 2020. Mira el cartel con todos los artistas invitados.

El Festival Corona Capital Guadalajara 2020 ha revelado su cartel con los artistas que se presentarán el 16 y 17 de mayo, y quienes encabezan la lista son The Strokes y Kings Of Leon.

Foals, Beach Fossils, Blondie, Death Cab for Cutie, Miami Horror, Julia Holter, Jake Bugg, The Hives y Two Door Cinema Club son sólo algunos de los invitados que se presentarán en un lugar que aún no se ha anunciado.

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Además de los que ya mencionamos, se presentarán Real Estate, Whitney, Shura, Wild Nothing, Washed Out, Digitalism, Waxahatchee, Soccer Mommy, entre otros.

Cabe destacar que este es uno de los pocos carteles lanzados este año que tienen un balance casi justo entre artistas masculinos y femeninos.

Por el momento, no se han lanzado los precios oficiales del festival, pero en Ticketmaster figura que el abono general estará entre 2 mil 168 pesos y 3 mil 332 pesos.

Los abonos para el Comfort Pass oscilan entre 3 mil y 4 mil pesos, mientras que los abonos Plus estarán entre 4 mil 218 pesos a 5 mil 604.

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