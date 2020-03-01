Green Day anuncia que sus conciertos por varias partes de Asia serán cancelados debido al coronavirus.

El problema del coronavirus no sólo ha afectado la salud de los seres humanos, también ha afectado la realización de algunos eventos culturales, entre estos el concierto de la banda de Green Day, la cual anunció la cancelación de varios conciertos por Asia.

Varias partes del continente asiático se han visto afectadas por culpa del virus que ha llegado a cobrar la vida de miles personas, pues no sólo se han visto reflejado en la salud, sino también en la parte económica, social y cultural, pues varios gobiernos han preferido tomar precauciones para no continuar con el contagio de la enfermedad.

Entre estas medidas se encuentran las cancelaciones de varios eventos culturales que sugirió el ministro japonés, Shinzo Abe. De esta forma, la banda de Estados Unidos se vio afectada ya que realizaría una gira en Singapur, Corea del Sur y Filipinas.

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Ante la situación, Green Day hizo uso de sus redes sociales para dar un comunicado a los fans pertenecientes a aquellos lugares, en donde anunciaban que sus conciertos serían cancelados, pero aseguraron que volverían a agendarlos para cuando la problemática terminara.

Lamentablemente, hemos tomado la difícil decisión de posponer nuestros próximos shows en Asia debido a las preocupaciones de salud + viaje con el coronavirus

Aseguraron que ellos también se encontraban decepcionados por la decisión que les habían hecho tomar, pues también estaban ansiosos de llevar a cabo sus conciertos con sus seguidores asiáticos

Sabemos que apesta, ya que estábamos ansiosos por verlos a todos, pero esperen sus boletos, anunciaremos las nuevas fechas muy pronto

Hasta el momento, la enfermedad sigue propagándose en varias partes del mundo, incluso, la Organización Mundial de la Salud (OMS) elevó este viernes el riesgo de expansión global.

En México ya se confirmaron cuatro casos de coronavirus, por lo que el gobierno mexicano ha hecho un llamado a la población para tener las debidas precauciones de higiene.

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