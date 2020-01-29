Demi Lovato se dice estar obsesionada con Rosalía. ¿Habla de una colaboración con la española?

Demi Lovato se volvió tendencia en los últimos días por la gran participación que tuvo en los Premios Grammy; sin embargo, horas antes de este evento la cantante reveló ser una gran fan de Rosalía debido a sus canciones y coreografías con las que siempre impacta, por lo que podría ser la antesala de una posible colaboración.

La cantante estadounidense fue sumamente aplaudida cuando interpretó Anyone, una letra que junto al sentimiento que agregó la cantante hizo erizar la piel de los presentes y del público que sigo la transmisión desde sus televisores, incluso para ella misma que dejó caer algunas lágrimas mientras se dejaba llevar por la pista del pianista que la acompañaba.

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Pero, hay algo más que muchos no notaron; se trata de las historias que compartió horas antes en su cuenta de Instagram, en las que declaró estar obsesionada con Rosalía, la cantante que ha alcanzado el éxito en tan poco tiempo gracias a su talento, el cual ha compartido al lado de grandes artistas de música urbana.

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Lovato, de acuerdo con sus historias, disfrutó de un maratón de presentaciones de la catalana, ante lo que muchos de su fandom mencionaron que se trataba de una señal sobre una posible colaboración entre ambas cantantes talentosas.

En redes se viralizaron las historias y, ante ellas, los fans de ambas mencionaron que sería una gran sorpresa y un éxito para sus carreras, pues podrían figurar como una bomba; sin embargo, ninguna de las dos ha mencionado algo al respecto. ¿Será que pronto la veremos juntas en el escenario?

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