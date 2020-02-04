Disney+:Adelantos con los Que Avengers llegará a la tele

Muy pronto el gran éxito de Marvel Avengers llegará a la televisión, y las primeras imágenes se han dado a conocer durante el Super Bowl.

Disney+ dejó sorprendidos a todos sus seguidores con los adelantos de los que serán sus próximos programas de TV de Marvel.

No te pierdas la transmisión en vivo de los Oscar 2020. La cita es el próximo domingo 9 de febrero a las 17:30 por Azteca 7.

Con un pequeño video de 30 segundos se dieron a conocer los cortos de The Falcon and the Winter Solider, WandaVision y Loki. Además junto con el anuncio Disney+ reveló las nuevas descripciones de las series, así como la fechas de los estrenos.

The Universe is expanding. Marvel Studios’ The Falcon and The Winter Soldier, WandaVision and Loki are coming soon to #DisneyPlus. pic.twitter.com/Kmk6p8S4hV — Disney+ (@disneyplus) February 3, 2020

Sin duda, uno de los primeros y más esperado por los fans es The Falcon and the Winter Solider, que en la nueva serie que saldrá en otoño de 2020.

Sam Wilson, 'Falcon' y Bucky Barnes,'Winter Soldier', tendrán una aventura que pondrá a prueba sus habilidades y sobre todo su paciencia. El encargado de dirigir esta producción es Kari Skogland, con Malcolm Spellman como escritor.

Mientas en que el tráiler de WandaVison, Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) y Vision (Paul Bettany). Ambos tiene poderes increíbles, pero al momento de que viven su vida normal, comienzan a sospechar que no todo es como parece. Matt Shakman dirige con Jac Schaeffer como escritor principal.

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Mientras que 'Loki', quien es interpretado por Tom Hiddleston tiene lugar luego de que termine Avengers: Endgame, de esta parta casi no se tiene detalles todavía, pero les podemos adelantar que se estrenará hasta el 2021.

