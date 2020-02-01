Gaten Matarazzo y su extraña enfermedad por la cual le tuvieron que extraer 14 dientes. ¿Qué es la displasia cleidocraneal?

Gaten Matarazzo, conocido por su papel de 'Dustin' en la serie Stranger Things, padece una extraña enfermedad llamada displasia cleidocraneal, misma que a continuación te explicamos.

De acuerdo con el portal MedlinePlus, del gobierno de Estados Unidos, se trata de un trastorno que involucra el desarrollo anormal de huesos en el cráneo y en el área de la clavícula la cual es causada por un gen anormal que se hereda.

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En diversas ocasiones, el joven actor ha compartido en redes sociales algunos datos sobre su padecimiento a sus fans o en entrevistas a medios de comunicación.

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La enfermedad está incluida en el grupo de trastornos conocidos como osteocondrodisplasias, se calcula que existe un caso por cada millón de habitantes y quienes la padecen suelen tener clavículas poco desarrolladas o ausentes, por lo que son capaces de hacer movimientos poco comunes.

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Otra característica de la displasia cleidocraneal es la dentición anómala, causa por la que este fin de semana Matarazzo fue intervenido para que le extrajeran 14 dientes extras.

El actor fue sometido a su cuarta cirugía debido a la displasia cleidocraneal que padece y, tras dos días de su intervención, Dustin Henderson compartió una imagen en la que dejó ver que todo salió muy bien.

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