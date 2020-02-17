Elton John es diagnosticado con una enfermedad que le impidió seguir cantando en plena gira Farewell Yellow Brick Road.

Elton John fue diagnosticado, a sus 72 años, con una enfermedad que le impidió seguir cantando en plena gira Farewell Yellow Brick Road, lo cual lo tiene molesto y decepcionado.

A través de sus redes sociales, el cantante británico informó a sus fans la razón por la cual tuvo que concluir inesperadamente con su presentación más reciente, ofrecida en Auckland, Nueva Zelanda.

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Quiero agradecer a todos los que asistieron al concierto de #EltonFarewellTour en Auckland esta noche. Me diagnosticaron neumonía hoy, pero estaba decidido a darte el mejor espectáculo humanamente posible

Elton dijo sentirse molesto y decepcionado pues, aunque acababa de ser diagnosticado, trató de ofrecer un buen espectáculo; sin embargo, no pudo continuar con el show, por lo que ofreció disculpas y agradeció el apoyo de sus fans.

Toqué y canté con todo mi corazón, hasta que mi voz no pudo cantar más. Estoy decepcionado, profundamente molesto y lo siento. Di todo lo que tenía. Muchas gracias por su extraordinario apoyo y todo el amor que me mostraron durante la presentación de esta noche

El artista británico se encuentra en su gira mundial final, conocida como Farewell Yellow Brick Road, con la cual tiene previsto realizar dos conciertos más en Auckland el 18 y 20 de febrero, y luego seguirá su gira en Australia.

Elton John es uno de los artistas discográficos más vendidos de todos los tiempos, y ha posicionado más de 60 canciones en la lista Billboard’s Hot 100.

Recientemente, en los premios Oscar de este año, John y su compañero de composición Bernie Taupin se llevaron a casa una estatuilla en la categoría de mejor canción, misma que el cantante interpretó en la ceremonia de premiación.

Esta no es la primera vez Elton John padece una grave enfermedad, pues en 2017 el cantante reveló que se recuperó de una “rara infección y potencialmente mortal” que al parecer contrajo durante una gira por Sudamérica.

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