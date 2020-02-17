Te contamos quién es la misteriosa mujer que se fotografiaba con las celebridades más prestigiosas de Hollywood.

La historia comenzó en la localidad de Mortsel, en Bélgica, cuando los empleados de una tienda vintage tomaron por casualidad un libro de fotografías. En el albúm, notaron varias imágenes donde aparecía una misteriosa mujer que se fotografiaba con celebridades de Hollywood como Anthony Hopkins, Jack Nicholson, Tom Hanks, y tantas otras reconocidas estrellas.

Bruce Willis, Angelina Jolie y Johnny Depp también aparecían junto a la dama, por lo que los vendedores de la tienda de objetos antiguos, Thrift Store Again & Co, se dieron a la tarea de investigar quién era la desconocida.

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Fue gracias a que la mujer de las fotos tenía un gafete de prensa, que se reveló su identidad. Maria Snoeys-Lagler es el nombre de la enigmática dama que también fue periodista y miembro de de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood.

Las investigaciones arrojaron que Maria murió en 2016 a la edad de 87 años, y aún se desconoce cómo llegó el álbum fotográfico a la tienda de objetos. Sin embargo, ya contactaron a su hija en California para devolverle el libro que hace homenaje al trabajo profesional de su madre a lo largo de su vida.

Los medios belgas comenzaron a replicar la información hasta anunciar que "hasta unos años antes de su muerte, siguió conociendo estrellas".

La periodista se fotografió con más de 200 estrellas del mundo del espectáculo y del entretenimiento. Pronto se viralizaron sus imágenes entre los usuarios de países como Estados Unidos, México y España, esperando a conocer quién era la recóndita dama.

La Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood está formada por periodistas y por foto-periodistas que siguen de cerca la industria del entretenimiento de Estados Unidos, por lo que Maria pudo conocer a famosos como Julia Roberts, Andy García, Juliette Lewis, Tom Cruise, Nicole Kidman, Michael Keaton y Robert Downey Jr.

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