RESPECT! Eva Mendes responde con estilo al ‘hater’ que la criticó por estar envejeciendo. Fans demuestran su apoyo en redes.
La actriz reaccionó de manera magistral ante un internauta que comentó un video en el que ella presumió su nuevo look, lo que le valió el apoyo de sus fans.
Eva Mendes respondió con maestría y estilo a un hater que la criticó por estar envejeciendo, luego de que la actriz subiera un video en el que presumió su nuevo cambio de look.
Todo empezó cuando Eva compartió un video en el que mostró a sus fans su nuevo corte de pelo estilo bob, mismo que fue aprovechado por un 'hater' para decirle "estás envejeciendo", a lo que Mendes respondió de manera magistral.
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Sí, tienes razón. Gracias a Dios me estoy haciendo mayor. Eso significa que estoy aquí. Pronto cumpliré 46 años y estaré agradecida cada día que envejezca. ¿Se suponía que tu comentario tenía que hacerme sentir mal? No lo ha hecho. Me hace sentir agradecida. Así que, gracias por recordarme que me estoy haciendo mayor
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Oye!! Muchachas y some muchachos!! My favorite outfit from the current collection ...Margeaux sweater and Calla sweater skirt. Out now. ⠀ And This Faux Suede Pump is out now too! No animals were harmed to make that killer “suede” shoe. Same for the faux “leather” bag! Love! Besos! ⠀ 💛🖤💛
La respuesta de la actriz fue alabada por cientos de fans, quienes mostraron a Mendes su apoyo con comentarios como "Gracias por hablar de una manera que nos anima al resto a aceptar nuestro envejecimiento".
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Eva Mendes agradeció las muestras de cariño de sus seguidores y dejó en claro que dicho comentario no la molestó, más bien le entristeció el hecho de que se siga pensando que envejecer sea algo malo.
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Back to work. Design meeting. ⠀ My coworker getting her kicks and teasing me about my “cute” new hair. Thanks to @giannandreahair for making my mom life a helluva lot easier. 🖤⠀ Saturday meeting aesthetic ...EM for @nyandcompany Reilly Blazer and Qiana Palazzo pant which I lorve so much. Avail online if you care. Thought I’d let you know since lots of you ask what I’m wearing. 🖤⠀ Sending you all some extra love right now and always. Thank you for always sending me so much positivity and love through your comments. I read most of them when I can and it makes me so happy that there’s so much love around. I send it all right back. Ten fold. 🖤
Envejecer es el objetivo, ¿no es así? No puedo esperar para envejecer. Ese es el plan. ¿Intentaré cuidarme durante el proceso? Totalmente
Con esta acción, Eva Mendes demuestra que cada vez son más los que están a favor de combatir activamente el ciberbullying y de aceptar el envejecimiento como un proceso bonito.
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