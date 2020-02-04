RESPECT! Eva Mendes responde con estilo al ‘hater’ que la criticó por estar envejeciendo. Fans demuestran su apoyo en redes.

Eva Mendes respondió con maestría y estilo a un hater que la criticó por estar envejeciendo, luego de que la actriz subiera un video en el que presumió su nuevo cambio de look.

Todo empezó cuando Eva compartió un video en el que mostró a sus fans su nuevo corte de pelo estilo bob, mismo que fue aprovechado por un 'hater' para decirle "estás envejeciendo", a lo que Mendes respondió de manera magistral.

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Sí, tienes razón. Gracias a Dios me estoy haciendo mayor. Eso significa que estoy aquí. Pronto cumpliré 46 años y estaré agradecida cada día que envejezca. ¿Se suponía que tu comentario tenía que hacerme sentir mal? No lo ha hecho. Me hace sentir agradecida. Así que, gracias por recordarme que me estoy haciendo mayor

La respuesta de la actriz fue alabada por cientos de fans, quienes mostraron a Mendes su apoyo con comentarios como "Gracias por hablar de una manera que nos anima al resto a aceptar nuestro envejecimiento".

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Eva Mendes agradeció las muestras de cariño de sus seguidores y dejó en claro que dicho comentario no la molestó, más bien le entristeció el hecho de que se siga pensando que envejecer sea algo malo.

Envejecer es el objetivo, ¿no es así? No puedo esperar para envejecer. Ese es el plan. ¿Intentaré cuidarme durante el proceso? Totalmente

Con esta acción, Eva Mendes demuestra que cada vez son más los que están a favor de combatir activamente el ciberbullying y de aceptar el envejecimiento como un proceso bonito.

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