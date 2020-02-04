VIDEO: Demi Lovato y Eiza González lanzan billetes a stripper en club nocturno. ¡Las tunden en redes sociales!

Demi Lovato y Eiza González asistieron al club nocturno, E11EVEN Nightclub, de Miami después del Super Bowl 2020. Sin embargo, se convirtieron en el blanco de las críticas cuando se viralizó un video de ambas lanzando billetes a una stripper.

Demi Lovato making it rain at E11EVEN nightclub in Miami 💸💸💸 pic.twitter.com/8D7GP128Kd — Demi Lovato News (@demetriaaalove) February 4, 2020

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Los usuarios de las redes no tardaron en criticar su actitud y comentaron lo siguiente en Twitter:

Demi lovato es la misma que habla acerca de “body positive” pero critica al cuerpo que es diferente al suyo

Eiza González poniendo dinero en el trasero de mujeres con Demi Lovato, aquí hay un papel que nunca esperé

¿Tenían que esperar esto de las mongolas de Demi lovato y Eiza González para despreciarlas?

Bueno creo que por fin mis ganas de cancelar a Demi Lovato van tomando forma

No te pierdas la transmisión en vivo de los Oscar 2020. La cita es el domingo 2 de febrero de 2020 a partir de las 17:00 horas.

Las celebridades no se han pronunciado al respecto, de hecho, Demi Lovato se llevó el aplauso de los televidentes, por su espectacular interpretación del Himno Nacional de Estados Unidos en el Super Bowl 2020.

Además compararon a las famosas con la polémica que generó Dua Lipa y Rosalía cuando también le lanzaron dólares a una bailarina en el bar Club Crazy Girls de Hollywood, tachandolas de sexualizar a las mujeres e incentivar la violencia.

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