Evanescence llegaría a México para presentarse en el festival Pulso, en Querétaro.

Evanescence dio un gran anuncio para sus miles de seguidores de México, pues formará parte de la tercera edición del festival Pulso GNP 2020 el próximo mes de mayo.

Recordemos que dicho evento se llevará a cabo en el estado de Querétaro y fue a través de la cuenta oficial de una plataforma de streaming que la banda confirmó que será parte del cartel.

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En los últimos días distintos artistas han confirmado su presencia, y al igual que Evanescence lo hicieron por medio de redes sociales y en sus sitios web oficiales.

Hasta el momento se desconoce el cartel oficial, sin embargo, podría revelarse pronto por las filtraciones que se han suscitado por parte de los artistas.

La tardanza en liberar el cartel genera cierta inconformidad con los miles de fans que esperan ver a sus artistas en el festival.

Entre los confirmados están las agrupaciones: Madness, Tino el Pingüino, Los Fabulosos Cadillacs y Enjambre. Evanescence formará parte de Pulso GNP el próximo 30 de mayo.

Incidente en Knotfest 2019

La banda estadounidense ya se ha "presentado" en México, basta recordar su reciente visita al Knotfest 2019 en donde ocurrió un incidente fuera de lo común para la banda.

Varias personas destrozaron las vallas de seguridad y quemaron los instrumentos de Evanescence , entre ellos, una costosa batería marca Pearl.

Todo ocurrió cuando la banda liderada por Amy Lee tardó en salir al escenario, pues su presentación estaba agendada a las 9 de la noche, pero tras varios minutos de espera la gente mostró su enfado de una forma inusual.

Debemos destacar que la banda regresó a México en 2019 tras siete años de ausencia; así que miles de fans los esperaban en el Parque Deportivo Oceanía, pero fue tanta su desesperación que causaron destrozos.

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