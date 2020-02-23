Falleció el diseñador que creó el muñeco ‘Lego’, Jens Nygaard Knudsen, de esclerosis lateral amiotrófica.

El pasado sábado 22 de febrero murió el creador del muñeco Lego, Jens Nygaard Knudsen, a la edad de 78 años. Su compañero, Niels Milan Pedersen, expresó que murió a causa de esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad que debilita los músculos y afecta las funciones físicas.

Su imaginación era fantástica. Su cerebro era como un huracán, tenía tantas ideas

Estas fueron las palabras que le dirigió Pedersen al inventor del muñeco con piernas y manos movibles de color amarillo. La figura salió a la venta en 1978 con la finalidad de ser un juguete determinado por la imaginación de los niños, pues no tiene sexo ni raza.

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Jens ingresó a la compañía danesa, Lego, en el año 1969 y por más de 30 años creó diferentes juguetes que despiertan la imaginación de los niños.

Su esposa, Marianne Nygaard, confesó para el canal de televisión TV2 que su marido creó el muñeco amarillo para “dar vida a los hogares”.

Extremely sad news : Jens Nygaard Knudsen (the orginal creator of the #LEGO Minifigure) passed away this week! While I never met Jens, what he created played such a huge part of my childhood as well as for many other millions of kids around the world. 1/2 pic.twitter.com/xAUJUUpBg3 — Matthew Ashton (@matthew__ashton) February 21, 2020

La empresa Lego fue fundada por Ole Kirk Christiansen en 1937. Destacó en la industria juguetera por los famosos ladrillos de colores que se convirtieron en objeto de colección para los amantes de la firma danesa.

Lego destaca por los famosos sets con los que puedes armar monumentos como la Torre Eiffel, la Estatua de la Libertad, el London Eye y el puente Golden Gate de San Francisco.

Matthew Ashton, diseñador de la marca, despidió a su compañero con el siguiente mensaje:

Lo que él creó fue una parte muy importante de mi infancia, así como para muchos otros millones de niños en todo el mundo. Sin él nunca hubiera estado inspirado para hacer las cosas que hago, ¡sin él ni siquiera tendría mi trabajo! Qué hombre tan increíble y qué legado tan increíble deja atrás

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