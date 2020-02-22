Integrantes de la serie Friends volvieron a causar furor en redes sociales tras anunciar su reencuentro.

Como bien se sabe, Friends es una de las series americanas que se volvió todo un clásico tras el éxito que tuvo desde su lanzamiento; ahora, los integrantes de ésta volvieron a causar furor en redes sociales luego de anunciar su reencuentro.

Fueron 10 años en los que Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry, David Schwimmer y Matt LeBlanc dieron alegrías, sopresas y alguna que otra tristeza con las aventuras que pasaron con sus respectivos personajes.

No obstante, parece que todo eso revivirá próximamente, según se han informado los detalles a lo largo de estos días y, especialmente, con la publicación que hicieron los protagonistas de Friends en cada una de sus cuentas de Instagram.

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Durante el viernes pasado, las estrellas publicaron una foto que tomaron en aquellos tiempos gloriosos, donde todos están dentro de un carro mientras que cada uno tiene cara de asombro y felicidad ante lo que están a punto de vivir.

La imagen fue acompañada por un pequeño texto y cada uno etiquetó a sus compañeros de set:

Está pasando…

Sin decir más, los fans de cada una de las estrellas dejaron sus comentarios en los que demuestran estar emocionados ante tal noticia que dieron, además de que algunos aseguraron estar ansiosos por ver el reencuentro de Friends.

De acuerdo con la revista People, se trata de un especial que será transmitido por HBO Max; las grabaciones serán realizadas en el mismo estudio que grabaron hace 25 años, el cual está ubicado en el Warner Bros. Studio en Burbank, California.

Asimismo, el director de contenido de dicha plataforma, Kevin Reilly, mencionó que el guión todavía no está listo, pero que la nueva temporada estará disponible para mayo del 2020. El reencuentro especial tendrá 236 episodios. ¿Estás listo para verlos en acción de nuevo?

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