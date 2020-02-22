Funko Pop trae nuevas noticias: Pikachu tendrá una nueva versión y lanzarán a otros personajes de Pokémon.

Tanto los seguidores de Funko Pop como los de Pokemón han recibido buenas noticias, pues la empresa de este tipo de juguetes lanzará a otros personajes de la caricatura y traerá a una nueva versión de Pikachú.

La creadora de estas pequeñas siluetas no paran de sorprender a sus fieles seguidores; anteriormente ya contaba con algunas versiones de ciertos personajes, sin embargo, mencionó vía Twitter que su colección de Pokemón crecerá.

Es de esta forma que habrá más animales con superpoderes que estarán dentro de Funko Pop y algunos de sus fans ya se encuentran más que listos para poder adquirir y completar su colección.

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Entre los nuevos se encuentran los Pokemón Growlithe, Rattata y Cubone; por su parte, Pikachú tendrá una renovación, pues ahora vendrá con una expresión de enojo que, lejos de dar miedo, causa una cierta ternura entre sus seguidores.

Este sábado 22 de febrero se llevará a cabo la Feria del Juguete de Nueva York 2020, por lo que grandes compañías de este rubro se darán cita para presentar lo nuevo que traerán este año; Funko Pop aprovechará para dar a conocer sus nuevas coleccciones, entre las que se encuentra la ya mencionada.

Debido a esto, las sorpresas no acaban para el público fiel de Pokemón, pues durante este evento, la empresa presentará un adelanto de cómo lucirá el personaje Mewtwo, el cual también tendrá una nueva versión.

Hasta el momento, lo único que se sabe es que se trata de una edición especial de este extravagante gato, pues su tamaño será diferente ya que contará con diferentes medidas y formará parte de la línea Super Sized Pop!, siendo así que medirá 25.4 centímetros.

El precio de cada muñeco se desconoce, sin embargo, se ha dicho que la versión especial de Mewtwo será sólo a través de Target, aunque todavía no se sabe si estará disponible en México.

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