Foals anuncia su regreso a la CDMX con un concierto en el WTC y los fans enloquecen en redes sociales.

La banda Foals anunció su regreso a la Ciudad de México (CDMX) con un concierto que darán el próximo 13 de mayo, en el Pepsi Center del WTC, y los fans enloquecieron en las redes sociales.

Después de haber visitado la CDMX como parte del cartel del festival Vive Latino 2019, la agrupación originaria de Oxford, Inglaterra, regresa pero ahora para ofrecer un concierto en solitario.

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En este concierto, los fans podrán disfrutar de los grandes éxitos como Spanish Sahara, Olimpic Airways, Blue Blood, pero también de su último material de estudio, Everything Not Saved Will Be Lost Part. 2, publicado en octubre del año pasado.

Por su parte, los fans de Foals enloquecieron al conocer la noticia, pues para muchos es uno de los conciertos más esperados, por lo que no dudaron en expresarlo en las redes sociales.

No es mi cumpleaños pero se siente como si lo fuera porque por fin anunciaron a Foals en CDMX — Diego (@les_tah) February 20, 2020

Pagar por ver a Foals en cdmx aunque ya pagué el boleto para el Corona? CLARO QUE SÍ — mp (@paolasotoal) February 14, 2020

La preventa para el show arrancará el 24 de febrero a las 11 de la mañana, a través del sistema Ticketmaster y taquillas del Pepsi Center WTC, mientras que la venta general estará disponible a partir del jueves 27 de febrero.

Foals también se presentará en Guadalajara como parte del Festival Corona Capital, que se celebrará los próximos 16 y 17 de mayo, donde actuarán al lado de artistas internacionales como The Strokes, Blondie y Death Cab For Cutie.

¡CONFIRMADO! @foals se presentará este 13 de Mayo en #PCWTC.



Don Ramón VIP $1,500

General $860

Box Superior $920

Sección C $600

Zona discap $860



Preventa Fan:

Inicia 24 febrero 11:00am

Finaliza 25 febrero 10:59am



Venta General:

Jueves 27 de febrero a partir de las 11:00am pic.twitter.com/KLxHLpkgYR — Pepsi Center WTC (@PepsiCenterWTC) February 20, 2020

Si son verdaderos fans de la banda y se quedaron con ganas de más después de su última presentación por acá, o si de plano nunca los han visto en vivo, esta es la oportunidad.

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