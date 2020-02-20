FOTOS: Britney Spears reaparece con su novio, tras sufrir una fractura en el pie mientras bailaba una de sus coreografías.

Britney Spears reapareció con su novio, Sam Asghari, luego de sufrir una fractura en el pie mientras bailaba una de sus coreografías, misma que la ha mantenido lejos de las redes sociales en los últimos días.

Fue el novio de la Princesa del Pop quien compartió en Instagram una foto con la noticia del aparatoso accidente en el que Spears se rompiera el metatarso mientras hacía una coreografía, aparentemente más complicada de lo habitual.

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La cantante fue capturada por paparazzis cuando caminaba con dificultad por las calles de Los Ángeles, California, usando una bota ortopédica en el pie izquierdo, para recuperarse de la lesión que tuvo mientras hacía una coreografía.

Cuando te rompes algo, suele hacerse más fuerte al curarse, especialmente cuando se trata de mi chica. Mi leona se ha lesionado el metatarso del pie haciendo lo que más le gusta, que es bailar. Espero que se recupere lo antes posible para que pueda volver a dejarse la piel saltando, corriendo y bailando

Como parte de la misma publicación, Asghari también mostró la divertida manera en que personalizaron el aparatoso vendaje que Britney usó en la pierna, desde la rodilla hasta el empeine, con la palabra Stronger (más fuerte), en honor a uno de los sencillos más exitosos de la cantante.

A raíz del accidente, la intérprete no ha hecho ninguna publicación ni comentario al respecto en su cuenta Instagram, pues la última vez que publicó un video estaba practicando yoga junto a su novio Sam Asghari, y, previo a ello, presumió su vista en la playa con un sexy traje de baño turquesa.

Recientemente Britney llamó la atención de los internautas por unas fotos que circularon en internet, pues en ellas se veía demacrada y desaliñada, con su cabellera despeinada, vestida con short blanco, top rojo al ombligo y sin sostén.

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