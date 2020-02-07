FOTO: Karol G sorprendió a sus fans con dientes de oro. ¡Los usuarios reaccionaron ante sus gustos!

Karol G, no solo sorprendió a sus fans con una foto donde mostró su atuendo firmado por Louis Vuitton. La intérprete de 'Tusa', dejó atónitos a los usuarios cuando en la misma imagen dejó ver su dientes de oro, mientras posó sonriente.

Se trata de un implante dorado que celebridades como Madonna, Rihanna, Miley Cyrus, Justin Bieber y Beyoncé, pusieron de moda en la década pasada.

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Los también llamados, grillz, cuestan millones de dólares y solo las celebridades con gustos excéntricos se atreven a portarlos. La cantante de 'Culpables', complementó su look con cadenas de oro con la letra K y la palabra 'Respect'.

La foto de la cantante colombiana ya cuenta con más de 2 millones de ‘me gusta’ de internautas cautivados con la prótesis de la famosa: “Hermosa”, “Que buenos dientes”, “Bella, te ves increíble”, expresaron sus fans de las redes sociales.

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