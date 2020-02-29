Bad Bunny lanza su nuevo álbum YHLQMDLG y arrasa con las redes sociales; anuncia su posible retiro por estar enfermo.

Benito Antonio Martínez, mejor conocido como Bad Bunny, se ha convertido en uno de los grandes exponentes del género urbano; este viernes lanzó su nuevo álbum YHLQMDLG con el que ha causado furor en las redes sociales, además de que anunció su posible retiro por estar enfermo.

Desde hace unas semanas, el cantante comenzó a lanzar cada viernes algunas canciones que compondrían este material discográfico, las expectativas de sus fans eran altas, ya que todos sus adelantos se comenzaron a convertir en los favoritos.

Mucho se decía sobre estas, pero Bunny no decía la fecha exacta en la que lo lanzaría; no obstante, el pasado jueves se presentó en el show de Jimmy Fallon donde dio a conocer la portada de su nuevo álbum, por lo que causó un gran furor entre el público.

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Pero fue una hora antes de la medianoche de este viernes, cuando lanzó todo el contenido de su nuevo disco YHLQMDLG en todas las plataformas digitales. Claro que, al primer minuto, sus seguidores recurrieron a escucharlo y, según los comentarios que circulan en redes, han superado sus expectativas.

El material se compone de 20 canciones, entre las que se encuentran algunas colaboraciones con Daddy Yankee, Nesi, Ñengo Flow, Sech, Mora, Jowell & Randy, Anuell AA, Myke Towers, Kendo Kaponi, Arcángel, Duki y Pablo Chill-E.

Cada una de sus canciones están empapadas de su ritmo y estilo que sólo él transmite, así que el ritmo de Puerto Rico en su disco está más que garantizado dentro de este. Sin embargo, también logró despertar preocupación y tristeza entre sus fans.

La última canción del álbum da un mensaje de agradecimiento que quiere dar a conocer al público; en esta habla sobre los sueños que tenía sobre ser cantante y la forma en que ha vivido su etapa como estrella.

Pero, en una de las estrofas Bad Bunny menciona que en unos cuantos meses podría lanzar un nuevo disco para posteriormente retirarse ya que se encuentra enfermo a causa de la fama y de lo que esta le demanda.

Y en nueve mese’ vuelvo y saco otro, pa’ retirarme tranquilo como Miguel Cotto, aunque despué' esté en mi casa solo y aburrío’. Y aunque mis mejore’ tema’ aún no han salío’, pero hablando claro, gente, ya ni duermo y esto de la fama me tiene hasta enfermo

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