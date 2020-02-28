FOTOS: La cantante Anitta genera conciencia hacia el maltrato animal a través de sus sensuales outfits de sus conciertos.
La brasileña ha causado gran furor por la especie de campaña en contra del maltrato animal, pues ha resultado única e innovadora.
No cabe duda que Anitta es una de las cantantes que tiene más presencia en varios países, pues su talento y su carisma la han hecho ganar el cariño del público. Sin embargo, su fama la quiere explotar para también hacer conciencia sobre el maltrato animal y la importancia de la protección de estos.
El ritmo de Anitta siempre se ve reflejado en sus canciones, las cuales han sido de las más escuchadas porque ponen a bailar a todos, además su sensualidad es una de las más inigualables, pues sabe lucirla con suma elegancia.
La cantante, de origen brasileño, también se ha posicionado entre las listas de tendencia, ya sea con sus sencillos en solitario o con sus colaboraciones, las cuales las ha hecho con Becky G, Maluma, J Balvin, entre otros exponentes del género urbano.
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No obstante, en sus redes sociales es normal verla posar con un estilo único y un glamur envidiable, sentimiento que también causa con su cuerpo lleno de atributos, fiel a su genética brasileña, por lo que sus seguidores agradecen cada vez que les deleita la pupila.
Pero, recientemente ha causado polémica con sus publicaciones en las utiliza singulares outfits, los cuales ha ocupado en sus presentaciones. Cada uno de ellos, simulan a un animal; sí, Anitta se viste de animal, pero de una manera muy sexy.
Cada uno de estos looks cuentan con escotes prominentes, los cuales dejan por completo al descubierto sus glúteos y resaltan otros tantos atributos.
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E o carnaval já começa agora pra mim. Com esse look especial @colccioficial pro @ensaiosdaanitta aqui em Salvador. Hoje vamos falar sobre o Panda. 🐼 Vocês sabiam que mesmo após a proibição da caça aos pandas gigantes na China, os ursos ainda correm risco de extinção? Dessa vez, pelas mudanças climáticas causadas pela poluição do homem ao meio ambiente. Sensíveis a essas mudanças, estima-se que 35% das florestas de bambu sumirão do planeta nos próximos 80 anos e com elas os pandas, que só se alimentam disso. É preciso que cada um de nós tente fazer sua parte, seja ela do tamanho que for, para que essa e outras espécies não desapareçam.
De acuerdo con lo que ha escrito en estas publicaciones, se trata de una especie de campaña para hacer conciencia sobre la protección de los animales, los cuales se encuentran en peligro de extinción por la explotación humana.
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Pronta para o sair com nosso trio em Salvador. Hoje vamos falar das abelhas? 🐝 Nós humanos nos achamos superiores e bem mais importantes que todos os outros animais. Mas a realidade é que somos todos conectados. As abelhas, que são insetos polinizadores, segundo a FAO, são responsáveis por 75% de toda a produção de alimentos do mundo. Alimentos para a nossa sobrevivência e de todo o ecossistema. Além disto, elas são fundamentais para a sobrevivência das florestas tropicais: Sem a polinização desses insetos, teríamos uma alteração de todo o ecossistema e clima do planeta o que acarretaria danos irreversíveis, ameaçando a sobrevivência na Terra. Nós, infelizmente, desconhecemos isso e matamos as abelhas de diversas formas. Desmatamos, tirando delas locais de moradia e de alimento, produzindo e consumindo mel, enquanto muitas morrem durante o processo de produção desse alimento, e usando venenos em excesso na indústria agrícola. Infelizmente, o Brasil liberou ainda mais o uso de agrotóxicos, que colocam as abelhas em risco de morte e extinção. Elas estão seriamente ameaçadas, e consequentemente nós tb estamos.
Entre sus looks se encuentran las ranas, así como abejas, osos panda y camaleones, aunque, posiblemente, sorprenderá con más outfits de este tipo.
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Seguindo com nosso tema mundo animal no carnaval. Ontem foi "Sapa". A maioria das pessoas não é muito fã de sapo, mas a presença deles é um grande indicador de um meio ambiente saudável. Eles são grandes devoradores de insetos e pragas, são nossos grandes aliados. Mas estes anfíbios, que vivem desde a época dos dinossauros, que resistiram ao que dizimou os répteis gigantes, estão seriamente ameaçados de extinção por conta da ação humana. O desaparecimento de sapos, rãs e pererecas colocam em risco todo nosso equilíbrio ecológico. Vamos sempre lembrar: o planeta terra não é só dos humanos, estamos aqui dividindo nossa casa com várias outras espécies de animais.
Lo más interesante es la forma en que está manejando esta campaña, pues en cada una de sus fotos explica la situación por la que están pasando estos animales.
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Minha mãe sempre diz que nem me reconhece quando me vê no palco. Ela diz que eu viro outra pessoa, a tal da Anitta. Assim são os camaleões, uma das minhas inspirações de looks do mundo animal pro carnaval. Eles se camuflam, mudam de cor, se adaptam ao seu ambiente como forma de proteção. Várias espécies deles já não existem mais. A cada animal que posto aqui um profissional da área me instrui sobre o que dizer de cada espécie. Demoraram muito pra me mandar esse porque disseram que os textos ficariam muito repetitivos, afinal, todos eles estão correndo risco por conta das mudanças climáticas no mundo. Por isso, eu mesma escrevo esse. Se for necessário repito todos os dias. O planeta terra é uma casa de todos nós, todos os animais, humanos ou não. Quando as espécies não humanas desaparecem, é questão de pouco tempo até que nós humanos também não tenhamos mais elementos vitais. Reflitam sobre a nossa casa, nosso ecossistema. Amar os animais é amar a si mesmo.
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