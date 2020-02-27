Harry Styles extiende su gira mundial ‘Love On Tour’ y se logra apoderar de las festividades de Halloween en Estados Unidos.

Definitivamente Harry Styles es de los músicos que más éxitos han tenido y esto sucedió después de que la agrupación One Direction tomará la decisión de separarse y a la vez, él comenzó a experimentar uno de los momentos en donde se descubrió como persona. Ahora, con motivo a su nuevo álbum Fine Line, ha anunciado las nuevas fechas extendidas de su gira musical Love On Tour.

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Harry Styles ha añadido dos nuevas fechas a su tour, las cuales son el 30 y 31 de octubre y se presentará en el Madison Square Garden ubicado en la ciudad de Nueva York y su invitado especial será Orville Peck. Sin embargo, una de las cosas que pidió el cantante es que los asistentes lleguen a su concierto disfrazados.

Los boletos de las nuevas fechas saldrán a la venta el próximo 5 de marzo y no es de dudar, pues Styles promete completamente una de las mejores fiestas de Halloween. Con esto, queda comprobado que este año Harry se adueñó completamente de estas fechas que suelen ser muy divertidas en Estados Unidos.

Por otro lado, hay que recordar que también se estará presentando en nuestro país en septiembre y octubre en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

29 de septiembre en Monterrey (Arena Monterrey)

1 de octubre en Guadalajara (Arena VFG)

3 de octubre en Ciudad de México (Foto Sol)

El cantante ha estado promocionando su nuevo álbum, Fine Line y fue a inicios de esta semana en la que compartió un adelanto de su canción Falling en su cuenta oficial de Instagram y que el video completo estará saliendo el próximo viernes 28 de febrero.

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Una vez más, Harry Styles demuestra que su talento y la faceta que ha creado a raíz de la separación del grupo en el que se dio a conocer.

