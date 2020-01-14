FOTOS: Kylie Jenner se cubre sólo con una cuerda rosa y despierta la imaginación de sus seguidores.

Kylie Jenner no deja de impactar, ahora despierta la imaginación de sus seguidores al cubrirse sólo con una cuerda larga que colgaba de un techo mientras que dejaba lucir sus envidiables curvas heredadas de su genética.

Jenner, la menor de las hermanas Kardashian, no deja de ser tendencia en redes sociales gracias a su actividad constante al compartir los lanzamientos de su marca de maquillaje y su lado sexy y glamouroso.

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Además, hace unos días sorprendió a todos sus fans al 'comprometerse' con la cantante española Rosalía, pues a manera de juego se juraron amor eterno. Pero las sorpresas no paran, ya que ahora volvió a publicar algunas fotografías impactantes.

En su Instagram publicó tres imágenes en las cuales posa en un ambiente romántico, dulce pero sensual que logró resaltar la belleza de la socialité.

Kylie Jenner, de 22 años, sólo utilizó un ligero conjunto de lencería color nude que hacía una gran combinación con su largo cabello color negro mientras jugaba con una cuerda gruesa.

Kylie Jenner se ha posicionado como una de las grandes empresarias a nivel internacional, pues a su corta edad cuenta con una fortuna millonaria que logró aumentar gracias a su marca de maquillaje.

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