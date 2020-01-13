¿Habrá reunión de Friends? Mónica, Rachel y Phoebe se reúnen y conmocionan a los fanáticos de la recordada serie.

En el 2004 finalizó una de las series favoritas de los amantes del género de comedia: Friends. En algunas ocasiones, el elenco del programa de entretenimiento se ha reunido y esta vez fue el turno de los personajes Mónica, Rachel y Phoebe para pasar una noche de chicas, según una publicación en la cuenta de Jennifer Aniston.

En el Instagram de la actriz estadounidense que da vida al papel de Rachel Green, observamos una fotografía junto a Lisa Kudrow (Phoebe Buffay) y Courteney Cox (Monica Geller).

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En la publicación observamos a las amigas sonriendo dentro de lo que parece ser un bar: “Un Hola de las chicas al otro lado del pasillo”, fue la frase que acompañó al post.

Hasta el momento la publicación ya cuenta con más de 8 millones de ‘me gusta’ y comentarios de seguidores de la serie como “Este es el contenido que necesitamos”, “Estoy vuelta loca ahorita” y “Me encanta su amistad”.

Podemos pensar que solo se juntaron para conversar sobre el rumbo de sus carreras, después de que hace 16 años terminaron uno de sus proyectos más importantes.

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