Ella era Gianna Maria, la segunda hija de Kobe Bryant, quien murió junto a su padre con solo 13 años.

Gianna Maria, llamada cariñosamente ‘Gigi’ por sus padres, era la segunda hija de Kobe Bryant y Vanessa Laine. La única de las cuatro hermanas que mostró interés por el baloncesto.

Gianna tenía solo 13 años, era una gran aficionada del deporte, por supuesto, del baloncesto. La catalogaban como la gran heredera de Kobe Bryant debido a su gran habilidad con el balón.

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Los cercanos a Black Mamba aseguraban que rara vez miraba los partidos de la NBA, pero eso cambió con el interés de Gianna, pues incluso asistían juntos a los partidos.

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Una de las últimas fotos que compartió Gianna en su cuenta oficial de Instagram fue una con su padre en el Staples Center, presenciando un juego de Los Angeles Lakers.

Ver esta publicación en Instagram 🥰 Una publicación compartida por Gianna Bryant (@gigibryant2) el 30 de Dic de 2019 a las 11:09 PST

A los 12 años, Gianna Maria-Onore Bryant fue campeona del campeonato Sub 16. Su gran sueño era jugar para la liga femenil de UConn Huskies.

Era jugadora de la Mamba Academy, una escuela que fundó su padre para formar a jóvenes en el baloncesto. Padre e hija eran inseparables.

En el accidente donde perdió la vida Kobe Bryant también murieron la entrenadora Christina Mauser y otras compañeras del equipo juvenil de Gianna junto con sus padres: John Altobelli, Keri Altobelli, Alissa Altobelli, Sarah Chester, Payton Chester y Ara Zobayan.

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