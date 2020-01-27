Kobe Bryant sabía hablar español, gracias al enorme amor que le tenía a Vanessa Laine; su esposa mexicana.

Kobe Bryant era todo un prodigio en el basquetbol, pero lo que pocos sabían era el amor que le tenía a nuestro idioma y a toda la cultura mexicana y latinoamericana. Mismo que nació por el origen mexicano de su mujer, Vanessa Laine.

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Sin embargo, la manera en la que él aprendió a hablarlo fue gracias a que ya sabía hablar italiano, y aseguraba que eran muy parecidos, pero sus grandes maestros fueron: las telenovelas y Sábado Gigante, programa de entretenimiento que conducía Don Francisco.

Vanessa y Bryant iniciaron su matrimonio en el 2001, el cual dio como resultado 4 hermosas hijas, dos de ellas llevan el nombre de Natalia y María, nombres que plasmó en tatuajes en uno de sus brazos, demostrándoles el amor a las 4 mujeres de su vida.

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Su esposa fue uno de los más grandes motivos que él tuvo para comenzar a hablar este idioma y, que a la vez, le sirvió para mantener charlas con sus suegros. Fue así la mayor prueba de amor que el basquetbolista hizo por Vanessa y sus raíces.

Sin ningún problema, Kobe estaba dispuesto a dar entrevistas en español, y se podía notar que disfrutaba hacerlo. Durante 19 años, siempre le demostró a su familia el gran amor que les tenía; de esta manera, se volvió en un ejemplo, no sólo como uno de los jugadores más importantes de la NBA, sino también como padre de familia.

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