Gigi Hadid celebró el 14 de febrero con una foto que confirma el regreso de su noviazgo con Zayn Malik.

Gigi Hadid, una de las atractivas y selectas modelos dentro de la industria de la moda, no se quiso quedar atrás y celebró el amor este 14 de febrero con una foto que impactó a sus seguidores, pues confirmó el regreso con el cantante Zayn Malik.

La modelo profesional y el cantante cuentan con una larga historia de amor, de la que mucho se especuló el año pasado. Las estrellas decidieron iniciar una relación en noviembre del 2015 y desde entonces habían compartido grandes experiencias.

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Sin embargo, a principios del 2019 decidieron dar fin a su relación, pues sus caminos empezaban a tomar distintas direcciones, además de que querían un descanso.

Pero tal parece que durante ese tiempo no dejaron de quererse, ya que volvieron a buscarse, a pesar de que Gigi intentó probar las mieles del amor con Tyler Cameron.

Los rumores del supuesto regreso comenzaron entre noviembre y diciembre, ya que se hablaba del contacto que tuvieron de nuevo. Aunque fue hasta el mes de enero cuando se les vio juntos mientras caminaban por las calles de la Gran Manzana (Nueva York), días antes del cumpleaños de Zayn.

No obstante, Gigi, de 24 años de edad, fue la encargada de confirmar su regreso y amor hacia el cantante, pues hace unos días compartió en las historias de Instagram una postal de los dos juntos.

Pero el día de ayer la modelo compartió otra foto para celebrar San Valentín; en esta sólo aparece Zayn Malik en una granja, donde se le ve con una chamarra y un gorro negro. En la publicación, Gigi sólo escribió un pequeño texto:

Hey Valentín. Z en la granja. Diciembre de 2019

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