La presentadora británica Caroline Flack, expareja de Harry Styles, fallece a sus 40 años de edad.

Este día, la televisión británica recibió una triste historia, pues la famosa presentadora Caroline Flack, de 40 años de edad, se reportó sin signos vitales, lo cual conmocionó a sus seguidores, amigos y familiares cercanos.

De acuerdo con los primeros informes, la conductora Caroline fue encontrada en la recámara de su departamento ubicado en Londres; sin embargo, la familia no dio a conocer las causas de su muerte, por lo que se desconoce qué fue lo que realmente pasó con ella.

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Uno de sus familiares habló con medios británicos sólo para confirmar el fallecimiento de la figura pública y pidió respeto así como privacidad para la familia, ya que se trata de un momento difícil.

Ver esta publicación en Instagram Not a problem Una publicación compartida por Caroline (@carolineflack) el 23 de Nov de 2019 a las 2:21 PST

Caroline Flack contó con una gran trayectoria dentro de la televisión, pues empezó desde el 2002 con el programa Bo’ Selecta, luego condujo en programas de la BBC y en el 2008 condujo el Festival de Eurovisión. Asimismo, su participación en el programa Factor X la llevó a conocer a Harry Styles, cuando todavía era integrante de One Direction.

El cantante marcó una etapa importante en la vida de la conductora, pues comenzaron una relación amorosa cuando ella tenia 31 años y él sólo contaba con 17 años de edad. Sin embargo, tuvieron un final en buenos términos.

Posteriormente, mantuvo otra relación con el tenista Lewis Burton, con quien también vivió un momento escandaloso, el cual todavía no terminaba. Según información del diario Daily Mirror, Caroline regresó de Los Ángeles para radicar de nuevo en Londres luego de que fue arrestada por supuestamente haber agredido a su novio.

Eso la hizo renunciar a su más reciente programa Love Island, pues el caso todavía seguía presente ya que tenía que presentarse el próximo 4 de marzo ante los juzgados para declarar por lo sucedido.

Pero el caso legal no frenó la relación amorosa entre Lewis y Caroline, pues seguían sosteniendo su romance; incluso, el día de ayer que se festejó San Valentín, el deportista compartió una foto de los dos en su cuenta de Instagram.

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