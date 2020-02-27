FOTO: Jennifer Lopez asombra a sus seguidores tras dejar ver cómo luce su cabellera real en Instagram.

Una de las estrellas que goza de belleza incomparable es Jennifer Lopez, quien se ha ganado el cariño de varios países; sin embargo, hace unos días asombró a sus seguidores de Instagram tras dejarse ver al natural y presumir de su pelo real.

Cabe señalar que la famosa puertorriqueña ha alcanzado el éxito con su atractivo físico, sino también por sus asombrosas habilidades que demuestra arriba de un escenario y en la pantalla grande, pues sus dotes artísticos la han hecho trabajar en diferentes espacios del espectáculo.

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Sus canciones, que llevan impregnado el ritmo latino, han quedado inmortalizadas, mientras que sus apariciones en algunas películas como Jefa Por Accidente o, su más reciente film, Estafadoras de Wall Street se han convertido en las favoritas.

En redes sociales, especialmente en su cuenta de Instagram, acostumbra a subir algunas fotos de ella y de lo que va viviendo en su día a día al lado de su equipo y de su familia. Claro que hay algunas que despiertan la imaginación de sus fans, pero hay otras tantas más tiernas y que también expresan su constancia en el trabajo.

Recientemente, la actriz publicó una foto en la que se le ve al lado de su maestro de canto. En esta lució un outfit sencillo a comparación de los extravagantes y sexys que ha llegado a usar, siendo así que lo que más impactó fue su pelo.

Jennifer Lopez dejó ver la forma real de su cabello: rizado en capas y a la altura del hombro. Dejó que su verdadera melena castaña fuera libre. Claro que ella no abandonó su look de la diva que es, a pesar de que, normalmente, se le ve con extensiones o peinados diferentes, como lo hizo en el show del Super Bowl, donde jugó en varias ocasiones con el pelo.

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