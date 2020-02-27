Suga, integrante de BTS ha decidido ayudar a aquellas personas que están contagiadas por coronavirus.

El tema del coronavirus ha estado invadiendo de manera gigante las charlas entre la familia, amigos y en el trabajo. No hay un día que no escuchemos noticias referentes a esta enfermedad, desde el incremento de casos, hasta la llegada a nuevos países alrededor del mundo. Incluso el mundo del K-pop se ha visto afectado y Suga, uno de los idols de BTS ha decidido ayudar.

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BTS ha sido uno de los grupos que ha tenido que cancelar algunos conciertos como medida preventiva, y aunque esto los ha puesto muy tristes, saben y están seguros de que quieren que todo su ARMY y el resto del mundo se mantengan a salvo.

Por otra parte, Yoongi no se ha quedado con los brazos cruzados y ha querido hacer algo para ayudar a las personas que se encuentran contagiadas con el covid-19 y sí, también para brindar de alguna manera su ayuda para combatirlo.

Según algunos medios, el cantante, bailarín y rapero ha donado alrededor de 100 millones de wones (más de 16 millones de pesos) a Hope Bridge National Disaster Relief Association, este acto de caridad también lo ha hecho porque en su país natal se han registrado más de 1500 casos, entre esas se encuentran personas de Daegu, la ciudad natal del ídolo.

Este ha sido un gesto que las fans no han dejado pasar desapercibido, pues saben que los siete chicos siempre se están sumando a movimientos que ofrecen ayuda a personas que lo necesitan y fue en esta ocasión en la que él tomó la decisión de ayudar de una manera u otra a todos los que están combatiendo el coronavirus.

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Esta no es la primera vez que hace una donación de este tipo, pues en el pasado tanto él; como V, Jungkook, Jin, RM, Jimin y J Hope, han brindado su ayuda en otros momentos. En el pasado, los siete chicos donaron 2 millones de toneladas de alimentos a refugios de perros.

Sin duda, Suga sigue siendo una inspiración y además de ser un increíble músico, es un ser humano con muchas ganas de ayudar cuando está en sus manos poder hacerlo.

