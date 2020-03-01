VIDEO: Guaynaa provoca sensación en redes sociales con su nuevo tema ‘Rompe Rodillas’.

Guaynaa se está posicionando dentro del género urbano tras sus exitosos temas: Rebota, Chicharrón y sus colaboraciones con Mon Laferte y la Mala Rodríguez. Ahora presenta su nuevacanción Rompe Rodillas.

Ahora el exponente de 28 años, cuyo nombre real es Jean Carlos Santiago Pérez, estrenó su nueva canción con la que promete conquistar las discotecas y posicionarse en los primeros lugares de las plataformas de streaming.

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Por ejemplo, Guaynaa conquistó YouTube al acumular más de 2 millones de reproducciones a horas de su estreno mundial. Rompe Rodillas es un tema basado en los ritmos del género urbano y muy característicos del joven cantante, pues desde el primer instante te hace bailar.

El videoclip oficial se grabó en las calles de Los Ángeles e incluso se pueden ver algunas tomas con el característico letrero de Hollywood; además en todo el clip se aprecian coloridos paisajes y vestuarios al ritmo de la canción.

Rápidamente, en redes sociales no se hicieron esperar las reacciones de sus fieles seguidores, quienes escribieron miles de mensajes al cantante .

Sigo insistiendo que Guaynaa saca mejores perreos solo que con compañía

Bueno, una nueva canción para perrear cuando este sola en casa

Me hace recordar a calle 13 este tema

¡"Woooow, qué ritmooo!

Los fieles seguidores de Guaynaa estaban esperando este sencillo desde que dio el anuncio, el reguetonero compartió un video en su cuenta de Instagram donde se puso a bailar y dio un adelanto del “pegajoso” tema.

Además, hace unas semanas también lanzó su tema Taxi junto a la cantante Mariah. El intérprete inicia este 2020 de la mejor manera con con dos temas llenos de ritmo que rápidamente pusieron a bailar a sus fans.