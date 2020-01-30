¿Te invitaron a ver el Super Bowl LIV y no entiendes nada de futbol americano? ¡Lee esta guía básica!

Si eres de las personas que no entiende lo que pasa en el campo de juego durante el Super Bowl, no te preocupes, aquí te damos una guía básica con la que podrás disfrutar del partido y no solo el show del medio tiempo.

Sigue la transmisión en vivo del LIV Super Bowl en Azteca 7. La cita es el domingo 2 de febrero de 2020.

Equipos

El futbol americano se desarrolla en un campo de 100 yardas. Cada equipo está conformado por dos equipos de 11 jugadores.

En la NFL cada equipo cuenta con 53 jugadores que conforman la ofensiva, defensiva y los equipos especiales que se turnan en el campo.

Objetivo del juego

El balón deberá moverse dentro de la zona de anotación del rival para anotar un touchdown y el punto extra.

¿Cuántos puntos suma cada jugada?



Touchdown - 6 puntos

Gol de campo - 3 puntos

Punto extra - 1 punto

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Desarrollo del juego

Cada equipo moverá el balón por el campo en una serie de oportunidades, mejor conocidas como downs.

La ofensiva debe mover el balón, al menos 10 yardas cada 4 oportunidades para mantener su posesión, de esta forma ganarán otros 4 downs para acercarse a la zona de anotación del oponente.

La defensa es la encargada de impedir que el equipo contrario avance. Mientras que los jugadores que sostienen el balón deberán intentar patearlo y atravesarlo por los postes verticales (gol de campo), esto solo funciona si se encuentran lo suficientemente cerca para anotar.

¿Cuándo termina el partido?

Después de cuatro cuartos de 15 minutos, el equipo con más puntos será el ganador.

¿A qué hora es el show de medio tiempo?

No se conoce un horario exacto, pues ocurre justo cuando se terminan dos cuartos de 15 minutos que en realidad pueden extenderse hasta 40 minutos cada uno dependiendo de las jugadas.

¡Ya puedes salir a disfrutar del partido!

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