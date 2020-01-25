Gwen Stefani y Blake Shelton enloquecieron a sus fans con apasionado beso en el video ‘Nobody but you’.

El nuevo tema Nobody but you es interpretado por la cantante estadounidense Gwen Stefani y el artista country Blake Shelton. Sin embargo, esta nueva canción emocionó a los fans de la pareja por su emotivo videoclip.

Ambos artistas forman una de las parejas más queridas del programa de canto The Voice. En esta ocasión, unieron sus voces para interpretar este tema romántico y mostrar el gran cariño que se tienen.

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Nobody but you es una canción de amor desmedido entre una pareja, al punto de decir que “no quiere vivir, no quiere respirar y no quiere amar a más nadie que a ti”.

A través de redes sociales, sus fans quedaron encantados con el dueto, pues transmitieron la buena química que hay entre ellos.

Recordemos que ambos cantantes han grabado tres duetos. Gwen Stefani y Blake Shelton grabaron Go Ahead And Break My Heart en 2016 y en 2017 grabaron You Make It Feel Like Christmas.

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Esta nueva canción muestra la pasión y el amor que hay entre la feliz pareja y han logrado recaudar más de 5 millones de visualizaciones en YouTube.

En el videoclip se puede observar a Gwen Stefani y Blake Shelton recostados en un sofá, abrazados de una forma muy cariñoso y luego se besan muy apasionadamente.

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