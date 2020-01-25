DollyPartonChallenge: El nuevo reto de viral que muestra las distintas facetas en redes sociales.

El internet no es lo mismo sin la diversión y entretenimiento generado por los memes y los retos en los que casi todo el mundo participa, como el más reciente que se ha popularizado de forma inmediata: el #DollyPartonChallenge.

Se trata de una última tendencia en redes sociales en la que también se han involucrado famosos para mostrar sus distintas facetas dentro de la web. Todo comenzó cuando la actriz Dolly Parton publicó una comparación de cómo se hace ver en sus pérfiles de LinkedIn, Facebook, Instagram y Tinder.

Esto causó un gran furor y todos comenzaron a practicar su comparación, algunos más chuscos que otros, pues incluso hubo mascotas que decidieron participar en el #DollyPartonChallenge para aprovechar su lado fotogénico.

Para participar, sólo basta con poner cuatro fotos que se podrían ocupar en las diferentes cuentas; por ejemplo, en LinkedIn una que refleje seriedad y profesionalidad debido a que se trata de un espacio para postularse a ofertas de trabajo; para Facebook una que se muestre más amigable y familiar; en Instagram una fotografía que demuestre el lado influencer y famoso; y en Tinder una que ayude para conseguir un ligue.