Taylor Swift se transformó en hombre en nuevo video, ‘The Man’, con poderoso mensaje contra el machismo.

Taylor Swift es una de las cantantes más queridas en la industria de la música, pues sus profundas letras de amor han robado el corazón de los fans desde el 2006. Ahora, la compositora estadounidense regresó con el cuarto sencillo del disco Lover, titulado The Man. En el video ella se transformó en hombre e inmediatamente llamó la atención de sus seguidores.

A unas horas de lanzarse el clip los fans se dieron cuenta del poderoso mensaje que envió Swift: la desigualdad entre hombres y mujeres que existe en la sociedad.

En el filme escrito y dirigido por Taylor, se observó a la cantante caracterizada en un hombre que va por la vida presumiendo por salir con muchas mujeres, hacer fiestas exclusivas en yates y sentarse con las piernas abiertas en el metro.

La canción fue escrita junto a Joe Little y habla de cómo sería la vida de la celebridad si fuera un hombre:

Estoy tan harta de correr tan rápido como pueda, preguntándome si llegaría más rápido si fuera un hombre. Si estuviera exhibiendo mis dólares, sería una perr.. no una bailarina

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Consuelo Duval le dedicó unas tiernas palabras de amor Yolanda Andrade en su cuenta de Instagram.

Mis respetos para los que transformaron a Taylor Swift en hombre si no hubiese visto The Man juraría que no era ella pic.twitter.com/McBEM1Uri1 — maría (@phacidx) February 27, 2020

Los comentarios de los fans por ver a Swift protagonizar el video no sé hicieron esperar, pues aseguraron que el tema contiene un contundente mensaje para exhibir el machismo y la misoginia:

Da risa que los hombres se sientan atacados y están indignadísimos por el video de ‘The Man, cuando Taylor solo reflejó la realidad y la pura verdad. Como se nota que les duele que una mujer les haya cerrado la boca

Taylor Swift llegando a destruir a los hombres tóxicos con el video de ‘The Man’, se escribe Taylor Swift y se pronuncia REINA

No es la primera vez que la Artista de la Década en los American Music Awards lanzó un mensaje de empoderamiento, pues en su documental, Miss Americana, habló sobre su postura política, los derechos de la comunidad LGBT y sus problemas alimenticios.

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