Harvey Weinstein es declarado culpable en dos de cinco cargos de agresión sexual y violación; enfrentaría 29 años de cárcel.

Harvey Weinstein fue declarado culpable por un jurado de Nueva York en dos de cinco cargos de agresión sexual y violación, por los que enfrentaría 29 años de cárcel.

Tras casi un mes de juicio y cinco días de deliberaciones, el jurado halló culpable a Weinstein de acto sexual criminal en primer grado y de violación en tercer grado.

Harvey Weinstein convicted of two of five counts in sexual assault trial https://t.co/IgUvruITPh — Los Angeles Times (@latimes) February 24, 2020

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Lo anterior tiene que ver con las acusaciones de violación de la exactriz Jessica Mann, ocurrida en 2013, y por practicar sexo oral a la exasistente de producción Mimi Haleyi, en 2006, respectivamente.

Además, el productor fue hallado no culpable de dos cargos de depredación sexual y de violación en primer grado, mismos que eran los delitos más graves de los cuales era acusado.

Al respecto, la directora de la Fundación Time’s Up, para combatir la mala conducta sexual en el lugar de trabajo, aseguró que el veredicto de culpabilidad contra Weinstein “marca una nueva era de justicia para todos los sobrevivientes de acoso, abuso y agresión en el trabajo”.

Breaking News: The jury in Harvey Weinstein’s rape trial has reached a verdict. The decision will be announced shortly.https://t.co/bOZTnm0PDn — The New York Times (@nytimes) February 24, 2020

Tenemos una deuda de gratitud con Mimi Haleyi, Jessica Mann, Annabella Sciorra, Dawn Dunning, Tarale Wulff y Lauren Young. Seguimos creyéndoles, a todas ellos, y seguimos siendo solidarios con ellas

El caso es emblemático para el movimiento #MeToo, y llega dos años después del estallido del escándalo que lo incriminó y derribó luego a decenas de hombres poderosos acusados de agresiones sexuales.

En tanto, el fiscal de distrito de Manhattan, Cyrus Vance Jr., dijo que este es el nuevo panorama para los sobrevivientes de asalto sexual en Estados Unidos, porque Harvey Weinstein finalmente ha sido responsabilizado por los crímenes que cometió.

Estos sobrevivientes no solo fueron valientes, sino heroicas

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