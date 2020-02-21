Te presentamos la primera imagen que se publicó en Instagram, el post inicial es de uno de sus creadores.

La red social de Instagram fue creada hace años por Kevin Systrom y Mike Krieger, la app se lanzó el 6 de octubre de 2010. Desde el inició del proyecto fue Kevin quien creo los primeros prototipos, sin embargo, ninguno de los dos se imaginaba en ese momento en lo que se iba a convertir su creación y menos habían pensado en el nombre, ya que pudo haberse llamado Burbn.

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En la actualidad, de acuerdo con los datos de Digimind, Instagram cuenta con más de mil millones de usuario en todo el mundo, que están activos mensualmente, pero pocos conocen de donde viene la idea.

Instagram pertenece a Facebook, razón por la que constantemente se ha actualizado, con la finalidad de responder a las necesidades de los miles de usuarios que tiene, así como gustos e intereses.

Casi todos saben usar la red social y de forma constante suben fotos de su vida cotidiana, pero nadie sabe cuál es la primera imagen que comenzó a circular en Instagram.

Al igual que muchas de las fotos que tenemos en Instagram, la primera es un tanto peculiar, pues fue de un perro acostado en el suelo, debido al fondo que es una banqueta, se puede interpretar que es un animal de la calle.

En la foto también se puede ver el pie de una mujer con una chancla estilo de playa. La imagen es adorable, pero en realidad solamente fue una prueba, incluso en la foto se puede ver el mensaje que dice ‘test’.

La fotografía del perro se publicó el 16 de julio de 2010, meses antes de que Instagram se lanzara de forma oficial.

El autor de la foto es Kevin Systrom, uno de los fundadores y la tomó en Todos los Santos en Baja California Sur, México.

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Las nuevas funciones de Instagram, muestran que todavía tiene mucho potencial por explotar como red social.

