Meghan Markle y el Príncipe Harry regresarán a Reino Unido, donde el duque grabará junto con Jon Bon Jovi.

Todo parece que el escándalo de Meghan Markle y el Príncipe Harry comienza a calmarse, sin embargo, regresarán a Reino Unido junto con los integrantes de la Corona Británica; pero el duque también aprovechará su regreso para grabar junto con Jon Bon Jovi.

El diario The Sun mencionó que marzo será un mes con mucha actividad para los Duques de Sussex, pues viajaran al Palacio de Buckingham para finalizar los asuntos pendientes del Megxit y ya estar completamente independientes de sus roles reales.

El primer compromiso se trata de una reunión que tendrá el Principe Harry con el gran cantante Jon Bon Jovi, quien será el encargado de interpretar la canción Unbroken al lado del Coro de Invictus Games.

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El Príncipe Harry es uno de los integrantes de la Corona que está más involucrado en este tipo de eventos; ha encabezado otros tantos a lo largo de su vida en el Palacio de Buckinghan, en esta ocasión grabará con el músico.

Por otra parte, Meghan Markle se presentará el próximo 5 de marzo junto con su esposo el Príncipe Harry, dirigirá los premios del Fondo Endeavour en la ciudad de Londres.

Posteriormente, el 6 de marzo el hijo menor de Diana de Gales deberá acudir a la inauguración de Silverstone Experience, el cual se tratará de un museo británico de automovilismo, donde también asistirá el piloto Lewis Hamilton.

En tanto, el 7 del mismo mes, los Duques de Sussex harán acto de presencia en el Festival de Música Mounbatten, cuyo evento se realizará en el Royal Albert Hall.

Meghan Markle también tendrá un compromiso de forma solitaria, pues el 8 de marzo conmemorará el Día Internacional de la Mujer, aunque todavía no se han dado a conocer los informes de este evento.

Finalmente, el 9 de marzo la pareja se reunirá con la Familia Real, junto con la Reina Isabel II, para participar en el Servicio del Día de la Commonwealth en la Abadía de Westminster.

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