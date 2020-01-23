VIDEO: Jennifer Aniston y Brad Pitt se vuelven virales tras probar el filtro de ‘Friends’ y causar revuelo.

Jennifer Aniston y Brad Pitt acudieron a los Screen Actors Guild Awards, en donde tuvieron un emblemático encuentro, ya que recordaron parte del cariño que se tenían cuando se encontraban casados; pero más allá de eso, aprovecharon para probar el filtro de Friends y se volvieron virales.

El evento de los Screen Actor Guild Awards fue un gran momento para ambas estrellas de Hollywood, ya que resultaron protagonistas de momentos que se volvieron virales en redes sociales; uno de ellos fue cuando el atractivo actor se detuvo a ver el discurso que ganó su ex esposa al ganar uno de los premios.

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El otro momento especial y más viralizado en redes sociales sucedió cuando se encontraron en un detrás de cámaras y él la detuvo para conversar por un pequeño instante. Sin embargo, hubo uno más que apenas se dio a conocer, en redes sociales.

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Por separado, Jennifer Aniston y Brad Pitt fueron detenidos durante la alfombra roja para probar el filtro de Friends que se ubica en Instagram, pero sus resultados los dejaron sorprendidos.

Aniston aceptó probarlo, por lo que esperaba que este la identificara como su personaje de Rachel, a quien interpretó durante los 10 años de la serie; sin embargo, el filtro la relacionó con su compañera Phoebe, algo que la sorprendió y le sacó algunas risas.

En tanto, Brad Pitt también accedió para probar el filtro, el cual le lanzó el personaje de Chandler. Lo gracioso fue su reacción al principio, ya que no logró reconocer de quién se trataba la figura y le tuvieron que decir.

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