Zara presenta su nueva línea de ropa con modelos “fantasma” y se vuelven viral. ¿Quieren evitar polémicas?

La marca española Zara lanzó su nueva colección de ropa para este 2020 y entre las novedades que destacaron fue que utilizaron modelos fantasmas para promocionar su nueva serie de pantalones.

Esta nueva estrategia comercial no solo da una esencia a los productos de Zara, ya que es una respuesta al gran número de polémicas que ha vivido, pues en varias ocasiones los usuarios de redes sociales criticaron la elección de modelos.

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Por ejemplo, el aspecto delgado de las modelos y la incidencia en la promoción de hábitos de salud poco saludables es una de las grandes polémicas en cada una de sus colecciones.

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Rápidamente esta nueva propuesta de modelaje de ropa tuvo una gran reacción en redes sociales, pues los internautas lo han tomado con humor, y ya hay varios memes.

Lmao why have Zara decided to model jeans like this pic.twitter.com/xWhOxmMvB4 — sneaky dogfriend (@GrrlGhost) January 19, 2020

Hasta ahora, Zara no ha emitido algún mensaje o respuesta alguna sobre su decisión de montar su colección con modelos fantasma.

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