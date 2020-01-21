10 momentos en los que Jennifer Aniston y Brad Pitt lucieron como la pareja perfecta.

Luego del encuentro entre Jennifer Aniston y Brad Pitt en los SAG Awards, el cual se hizo viral en redes sociales, esto hizo que los internautas recordarán la gran pareja que formaron ambos actores.

Descubre cómo inició esta historia de amor y la cual sigue presente para los fans de la pareja.

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FOTOS: Jennifer Aniston y Brad Pitt se saludan en los premios SAG y los fanáticos enloquecen en redes sociales.

1) Brad Pitt y Jennifer Aniston se conocieron en 1998, el mismo año en que ella comenzaba las grabaciones de Friends. El actor era una de las estrellas más famosas de la pantalla grande y uno de los hombres más guapos del mundo.

2) Fue el 12 de septiembre de 1999 que ambos hicieron su aparición pública oficial como pareja en la alfombra roja de los Emmy de ese año. Además, este momento inmortalizó las famosas gafas de sol de Brad Pitt.

Todo mundo sospechaba que tenían algo pero nadie había conseguido la dichosa foto, cuando sintieron que su relación se ponía cada vez más intensa en sept de 1999 decidieron hacerla PÚBLICA y posaron juntos en la alfombra roja de los premios emmy y CONFIRMADISIMO eran novios!!. pic.twitter.com/caX12RrE7B — lety••• (@letybravo) January 20, 2020

3) Luego de los primeros cinco meses de relación, la pareja anunció su compromiso y en julio del 2000 se casaron.

4) La ceremonia se realizó en Malibú y, de acuerdo con los testigos, Jennifer lució un vestido de seda blanco con espalda baja, diseñado por Lawrence Steele, y un velo simple unido a una corona de perlas y cristal de Swarovski.

Se casaron en Malibu y contrataron una carpa gigante para que los periodistas no captaran el momento, todo mundo firmó un acuerdo de confidencialidad, nunca trascendieron detalles ni fotos de su vestido, bueno total que ya como marido y mujer siguieron apareciendo en eventos. pic.twitter.com/mXOFecU50e — lety••• (@letybravo) January 20, 2020

5) Brad Pitt y Jennifer Aniston aparecieron públicamente el 10 de septiembre del 2000, nuevamente para los Emmy Awards.

6) En 2001, Jennifer Aniston confesó en la revista Rolling Stone que se sentía muy a gusto junto a Brad Pitt.

7) Ese mismo año, Brad Pitt y Jennifer Aniston estaban en la cima de su carrera y ambos actores vivieron un momento icónico para ellos en la televisión; Brad aceptó grabar uno de los capítulos de la serie Friends, el cual se tituló The One With the Rumor.

8) Ese mismo año lucieron uno de los looks más importantes de la época durante el estreno de The Mexican, protagonizada por Pitt.

9) La pareja lució con glamour uno de los mejores atuendos de la noche durante la alfombra de los premios Emmy, en septiembre de 2004, apenas cuatro meses antes de anunciar su divorcio.

10) Brad Pitt y Jennifer Aniston aparecieron juntos en la alfombra del estreno de Y entonces llegó ella en 2004, justo un mes antes de divorciarse.

