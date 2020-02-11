¡Feliz cumpleaños! Jennifer Aniston rompe las redes sociales al cumplir 51 años. Así la felicitan sus fans.

Una de las actrices más cómicas y cariñosas de Hollywood es Jennifer Aniston, quien este 11 de febrero cumple 51 años de edad; sin duda ha logrado romper el internet con la infinidad de felicitaciones que ha recibido por parte de sus fans.

Jennifer cuenta con una gran trayectoria artística debido a sus talentos que la han llevado a protagonizar en proyectos grandes. Pero, su belleza parece no acabarse porque sigue luciendo igual o mejor que cuando la conocimos, según se ha dejado ver en sus recientes fotos.

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La actriz posó ante Interview Magazine de una forma muy sensual, pues dejó ver que a sus 51 sigue luciendo un cuerpo de envidia debido a ejercicio intenso que realiza, además de su alimentación que cuida para mantenerse saludable.

Las fotos de Jennifer Aniston se han viralizado en redes sociales gracias a sus fans que la felicitaron tanto por su cumpleaños como por lo bien que luce a su edad; es así que se han dejado ver varias felicitaciones y cumplidos hacia su persona.

Asimismo, la actriz hollywoodense agradeció mendiante su cuenta de Instagram las fotos que se publicaron, algo que fue una sorpresa de cumpleaños para ella porque no esperaba que salieran para este día especial.

Es increíble que Jennifer Aniston este cumpliendo 51 años con este cuerpo y esta cara, el real QUIÉN PUDIERA pic.twitter.com/WU9ljRrSy4 — nico (@evolutiondua) February 11, 2020

Omg la portada perfecta para Jennifer Aniston 🖤 Me encantan los vibes que me dan estas fotos 🔥 pic.twitter.com/3ZlMo9AI6N — Gerard Cortez (@SoyGerardCortez) February 11, 2020

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