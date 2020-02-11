FOTO: Vanessa Bryant abrió su corazón con una emotiva carta dirigida para Kobe y Gigi tras su muerte.

Ha sido difícil expresar mis sentimientos en palabras. Mi cerebro se niega a aceptar que tanto Kobe como Gigi se han ido. No puedo procesar ambas cosas al mismo tiempo. Es como si tratara de procesar la ausencia de Kobe, pero mi cuerpo se niega a aceptar que mi Gigi nunca volverá a mí. Se siente terrible. ¿Por qué debería despertarme otro día cuando Gigi no tiene esa oportunidad? Es una locura, tenía tanta vida por delante. Me doy cuenta que necesito ser fuerte y estar aquí para mis 3 hijas. No estoy con Kobe y Gigi, pero estoy agradecida por estar con Natalia, Bianka y Capri. Sé que lo que siento es normal, es parte del proceso del duelo. Solo quería compartir esto en caso de que haya alguien por ahí sufriendo una pérdida como esta. Dios, desearía que estuvieran aquí y esta pesadilla termine. Estoy orando por todas las víctimas de esta horrible tragedia. Por favor, continúen orando por todos