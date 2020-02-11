FOTO: Vanessa Bryant abrió su corazón con una emotiva carta dirigida para Kobe y Gigi tras su muerte.
La bailarina expresó que su cerebro se niega a aceptar la pérdida de su esposo y su hija. También anunció un homenaje para el 24 de febrero.
El pasado 26 de enero, el mundo del deporte se estremeció ante la noticia de que Kobe Bryant y su hija Gigi perdieron la vida en un accidente aéreo. A semanas de su muerte, la esposa del deportista, Vanessa, compartió una bella carta en su cuenta de Instagram:
Ha sido difícil expresar mis sentimientos en palabras. Mi cerebro se niega a aceptar que tanto Kobe como Gigi se han ido. No puedo procesar ambas cosas al mismo tiempo. Es como si tratara de procesar la ausencia de Kobe, pero mi cuerpo se niega a aceptar que mi Gigi nunca volverá a mí. Se siente terrible. ¿Por qué debería despertarme otro día cuando Gigi no tiene esa oportunidad? Es una locura, tenía tanta vida por delante. Me doy cuenta que necesito ser fuerte y estar aquí para mis 3 hijas. No estoy con Kobe y Gigi, pero estoy agradecida por estar con Natalia, Bianka y Capri. Sé que lo que siento es normal, es parte del proceso del duelo. Solo quería compartir esto en caso de que haya alguien por ahí sufriendo una pérdida como esta. Dios, desearía que estuvieran aquí y esta pesadilla termine. Estoy orando por todas las víctimas de esta horrible tragedia. Por favor, continúen orando por todos
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I’ve been reluctant to put my feelings into words. My brain refuses to accept that both Kobe and Gigi are gone. I can’t process both at the same time. It’s like I’m trying to process Kobe being gone but my body refuses to accept my Gigi will never come back to me. It feels wrong. Why should I be able to wake up another day when my baby girl isn’t being able to have that opportunity?! I’m so mad. She had so much life to live. Then I realize I need to be strong and be here for my 3 daughters. Mad I’m not with Kobe and Gigi but thankful I’m here with Natalia, Bianka and Capri. I know what I’m feeling is normal. It’s part of the grieving process. I just wanted to share in case there’s anyone out there that’s experienced a loss like this. God I wish they were here and this nightmare would be over. Praying for all of the victims of this horrible tragedy. Please continue to pray for all.
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El homenaje hacía el exjugador de Los Lakers se llevará a cabo el 24 de febrero del presente año. Vanessa eligió esta fecha porque 24 es el número del jersey de Kobe, febrero porque es el mes 2 del año, número de la camiseta de Gigi y 2020 hace referencia a los 20 años que llevaban juntos.
Kobe Bryant y su hija Gigi fallecieron cuando el helicóptero en el que viajaban cayó sobre la comunidad de Calabasas, en Los Ángeles; se dirigían al Mamba Academy.
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