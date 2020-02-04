¿Jennifer Lopez usó plumas de aves asesinadas en el abrigo que lució en el Super Bowl LIV? PETA dice que sí.

Al parecer, el medio tiempo del Super Bowl LIV, de las latinas Shakira y Jennifer Lopez no les encantó a todos; especialmente a la organización PETA, quienes no se callaron y tampoco dudaron en lanzar críticas negativas por el uso del abrigo de bandera hecho con plumas de aves asesinadas.

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El pasado domingo 2 de febrero, la emoción de los seguidores del fútbol americano se sintió en todas partes del mundo, sobretodo en Estados Unidos donde este deporte es el más famoso en ese país.

Algunos estaban esperando el show de medio tiempo, en donde ya se sabía que serían JLo y la colombiana Shakira las que estarían dando una de las mejores presentaciones en la historia del Super Bowl. En las redes sociales, muchos televidentes apoyaron a su favorita.

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Sin embargo, PETA ha sido la organización que ha levantado la voz en contra de Jennifer Lopez, pues la han acusado de ser parte de la muerte de miles de aves.

Muchos latinos se sintieron vibrados por el gesto de la puertorriqueña, quien llevó en un abrigo la bandera de Estados Unidos, junto con la de Puerto Rico.

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Incluso, ellos hicieron una serie de collages en las que se puede ver lo glamurosa que JLo lució en ese momento, pero también la cruel manera en la que son sometidas las aves para quitarles su plumaje.

Esta bandera podría haber ondeado sin matar aves. Docenas de aves fueron MATADAS para esta actuación en el descanso del SuperBowl

Sin duda, a la asociación que está en pro de la vida animal, no le hizo nada de gracia su abrigo emplumado.