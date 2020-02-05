Jessica Simpson confiesa que tuvo una aventura con el actor cómico Johnny Knoxville, creador de Jackass.

Jessica Simpson se ha abierto con todos sus fans al confesar que en el pasado tuvo una aventura emocional con el actor cómico Johnny Knoxville, mejor recordado por haber creado el programa de entretenimiento, Jackass y quien también estaba casado.

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Todo esto sucedió mientras grababan la película The Dukes of Hazzard; Jessica admite que no fue una atracción física, ni sexual. Más bien se trató de algo emocional, pues en Johnny encontró una persona que la escuchaba y que no la juzgaba.

Simpson pasó por varios momentos en los que se sentía insuficiente intelectual, pues su exesposo Nick Lachey solía burlarse de ella, cosa que Knoxville nunca hizo, por el contrario… Siempre se estaba riendo con ella.

Ambos compartieron pláticas profundas y se recomendaban música. Ella recuerda estar acostada al lado del que era su marido en ese momento, quien se encontraba dormido, mientras hablaba con el actor.

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Aunque el rodaje finalizó, ellos siguieron en contacto y manteniendo la relación extramarital que tuvieron durante un tiempo. Por temor a ser descubierta; Jessica eliminó los mensajes y hasta el número de Johnny con tal de que Nick jamás se enterara, pero las pláticas por correo electrónico no cesaron.

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Comencé a darme cuenta de que el contacto con él era una adicción, y haría estos grandes pronunciamientos que cada vez era la última... Estaba agradecida de que él había ampliado mi visión del mundo y me hizo apreciar muchas cosas sobre la cultura, pero necesitaba alejarme. Esto no era un juego

Fue en el 2015 cuando Jessica y Nick se divorciaron, en ese momento, Knoxville le envió un mensaje preguntándole que cómo lo había logrado; ella le contestó que sólo tenía que hacerlo. Fue hasta el 2018 que Johnny se divorcio de Melanie Lynn Clapp, pero la cantante creyó que ya era tarde para volverlo a intentar.

