Selena Gomez ha anunciado el próximo lanzamiento de su línea de maquillaje. ¡Se llamará ‘Rare Beauty’!

La intérprete de Lose You To Love Me, le ha compartido a todos sus fans a través de un Live en Instagram, que próximamente se estará uniendo al increíble mundo del maquillaje. Ella ha hablado de su próximo lanzamiento, el cual llevará el nombre de Rare Beauty.

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Selena se mostró demasiado emocionada durante el video, pero cuidando los detalles para no arruinar la sorpresa que le espera a ella y a todos sus fans quienes se mostraron felices de este nuevo proyecto en la vida de Gomez.

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Tengo un gran, gran anuncio que hacer. Las noticias se van a filtrar así que por supuesto tenía que ser la primera en decírselos. Estaré lanzando mi propia línea de belleza, se llama ‘Rare Beauty’. Esto es algo en lo que empecé a trabajar hace dos años.

La principal razón por la que la actriz se animó a involucrarse en temas de belleza fue porque pretende llegar a aquellas personas que sufren de mucha presión por cumplir con estereotipos que nos imponen las más grandes industrias.

Su línea de belleza se ha hecho con la intención de que toda esa gente se sienta cómoda, pero sin necesidad de tener la idea de que debe lucir de cierta forma o como algunas famosas que solemos ver en las alfombras rojas.

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Selena Gomez ha contado con la ayuda de especialistas, y se estima que la línea salga durante el verano del 2020. Por el momento se puede ingresar a la página web, rarebeauty.com, ya que posiblemente se haga una preventa antes del lanzamiento oficial.

