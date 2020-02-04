Jessica Simpson habla sobre sus relaciones y adicciones sin censura en su nuevo libro, ‘Open Book’.

Jessica Simpson publicó recientemente su libro Open Book, en el que habla de diferentes temas que marcaron su vida con contundentes revelaciones como sus problemas de adicciones, un episodio de abuso sexual del que fue víctima a manos de una amiga cercana a su familia, además de diversos escándalos amorosos y sexuales.

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Durante 400 páginas, Jessica Simpson platica su vida sin esconder detalles. Por ejemplo, el desastre que fue su boda con el cantante Nick Lachey, ceremonia que se hizo luego de una fuerte discusión.

La unión de la pareja fue oficiada por su propio padre, quien nunca estuvo de acuerdo con la relación que tenía su hija. Durante la cena de ensayo, él discutió con la madre de Jessica Simpson, en el libro revela que justo cuando caminaba al altar su padre le preguntó, si estaba segura de su decisión, al final el matrimonio no duro mucho.

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En su libro también revela el costoso divorcio que tuvo que enfrentar; al final del proceso Jessica Simpson confesó que ordenó a sus abogados pagar la cantidad que su expareja pedía, asegurando que era el precio de su libertad.

Jessica Simpson agrega en su libro que durante su relación con el músico John Mayer se volvió adicto al Xanax, quien le decía "No bebas, toma esta píldora".

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En la parte final de su libro, la cantante platica sobre la construcción familiar que vive actualmente, todo esto más allá de las relaciones sexuales.